Fidae 2026 despega con récord de participación y un potente despliegue internacional en Santiago

Las instalaciones de la Base Aérea Pudahuel serán el escenario donde, a partir de las 11:00 horas de este martes, el Presidente José Antonio Kast lidere el inicio oficial de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae 2026). Este encuentro se consolida como el eje principal para la industria aeroespacial, de seguridad y defensa en todo el territorio latinoamericano.

Con una programación que se extiende hasta el próximo 12 de abril, la Fidae se ha establecido como un núcleo comercial estratégico. En este espacio, los participantes exhiben las innovaciones más recientes del sector, aprovechando una vitrina de alto impacto para la gestión de servicios y productos especializados.

En su vigesimocuarta versión, la feria demuestra su vigencia global al reportar una ocupación total de su superficie disponible. La convocatoria reúne a más de 400 firmas expositoras que representan a 35 naciones, incluyendo delegaciones de Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Colombia, Italia, India, España, México, Países Bajos, Suecia, Singapur y Sudáfrica, entre otras latitudes.

Una de las novedades de esta entrega es la reincorporación de las empresas israelíes. No obstante, su retorno se limita estrictamente al ámbito privado, prescindiendo de un pabellón nacional o de delegados oficiales del Estado de Israel. Cabe recordar que, en la edición de 2024, el entonces mandatario Gabriel Boric determinó su exclusión a raíz del conflicto bélico en la Franja de Gaza.

Por otro lado, Estados Unidos marca un hito al registrar su despliegue más robusto en la historia de la muestra. Su participación contempla unidades de la Fuerza Aérea (USAF) y de la Armada (USN), sumado a un contingente de 72 compañías de los rubros aeronáutico civil, comercial, defensa y tecnologías espaciales situadas en el pabellón estadounidense. Dentro de los principales atractivos terrestres y aéreos, resalta el F-35A Lightning II, un caza de quinta generación perteneciente a la USAF, catalogado como uno de los sistemas de combate más potentes del planeta.

Respecto al ingreso de visitantes, el recinto operará diariamente entre las 10:00 y las 17:00 horas. La fase de exhibición comercial, reservada exclusivamente para público profesional mayor de 18 años, se desarrollará desde este martes 7 hasta el viernes 10 de abril. Finalmente, el fin de semana correspondiente al sábado 11 y domingo 12 de abril estará dedicado al público general, quienes podrán presenciar las demostraciones aéreas y los diversos atractivos en tierra que ofrece la Fidae.

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