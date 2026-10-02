Ferias libres piden al Congreso resguardar recursos destinados a la Agricultura Familiar Campesina durante tramitación del Presupuesto 2027

Tras el ingreso del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 al Congreso, la Confederación Nacional de Ferias Libres (ASOF) hizo un llamado al Ejecutivo y especialmente a los parlamentarios a resguardar durante la tramitación los recursos destinados a la Agricultura Familiar Campesina y avanzar en un reconocimiento presupuestario permanente de las ferias libres como parte estratégica de la cadena alimentaria del país.

La organización ya había advertido antes de la presentación del erario que cualquier debilitamiento de los programas destinados a pequeños agricultores terminaría repercutiendo en toda la cadena de abastecimiento.

“Ahora comienza la discusión en el Congreso y nuestro llamado es muy claro: la agricultura familiar no puede transformarse en la variable de ajuste del Presupuesto. Es el primer eslabón de la cadena alimentaria y si debilitamos al pequeño productor, el efecto termina llegando a las ferias y finalmente al bolsillo y a la mesa de las familias”, señaló la presidenta de ASOF, Paola Morales .

La Confederación sostuvo que proteger estos recursos adquiere especial importancia frente a los efectos de los eventos climáticos extremos sobre la producción agrícola. Por ello, pidió asegurar y fortalecer las partidas destinadas al fomento productivo rural, modernización de los sistemas de riego y asistencia técnica para pequeños agricultores.

ASOF valoró, al mismo tiempo, el incremento contemplado en los fondos de Sercotec destinados a emprendedores, almaceneros y feriantes y la creación de un Fondo de Reconstrucción Norte para Atacama y Coquimbo, pero planteó que las ferias deben ser incorporadas explícitamente en los mecanismos de apoyo frente a catástrofes.

“Los temporales, inundaciones y otras emergencias nos han demostrado que no podemos seguir reaccionando cuando el daño ya está hecho. Necesitamos una política que permita proteger anticipadamente la producción y que, cuando ocurra una catástrofe, los feriantes afectados tengan acceso rápido y formal a los instrumentos de reconstrucción”, agregó Morales.

RECURSOS PARA SEGURIDAD Y MUNICIPIOS

Entre las prioridades que ASOF solicita incorporar durante la discusión presupuestaria está también destinar recursos para una nueva gobernanza territorial de las ferias, que permita a los municipios fortalecer la seguridad de locatarios y consumidores, mejorar las condiciones sanitarias y avanzar en sistemas adecuados de manejo de residuos.

La Confederación recordó que el proceso de formalización y regulación de las ferias implica también una mayor contribución fiscal del sector y planteó que parte de esos recursos debe traducirse en mejores condiciones para el funcionamiento de estos espacios comerciales.

Otro de los puntos que ASOF pidió abordar es el impacto del desempleo y la expansión del comercio informal en los entornos de las ferias. La organización propone que los instrumentos contemplados en el Presupuesto incorporen programas de reconversión laboral y coordinación municipal que contribuyan al ordenamiento del espacio público, evitando que el problema recaiga exclusivamente sobre comerciantes establecidos.

“Las ferias generan empleo, abastecen a las familias y son parte fundamental de la economía de miles de barrios y comunas. Lo que estamos pidiendo al Congreso no son privilegios, sino que el Presupuesto reconozca esa función y entregue herramientas para proteger la producción, ordenar nuestros espacios y garantizar que los alimentos sigan llegando a precios accesibles a las familias”, enfatizó Paola Morales.

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