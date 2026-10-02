Colegio de Profesores tilda de "graves" las declaraciones del ministro Quiroz por posibles despidos a docentes por recorte presupuestario

El Colegio de Profesores calificó de graves los anuncios realizados por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que apuntan a despido de docentes en el marco del Presupuesto 2027.

El presidente nacional del gremio docente, Mario Aguilar, dijo que le "parecen extremadamente graves las declaraciones que ha realizado el ministro de Hacienda, en las que a priori anuncia el despido de docentes".

"Esto no corresponde, porque cada uno de los servicios públicos de educación, ya sean municipales o SLEP, requieren de la existencia de un plan anual, que en el caso de los municipios es el PADEM y en los servicios locales es el PAL", indicó.

Argumentó que “esos planes tienen que basarse en criterios técnico-pedagógicos y no en criterios económicos, porque de lo que se trata no es de ahorrar recursos; el objetivo principal debe ser cumplir adecuadamente con los objetivos educacionales que tiene cada servicio”.

Asimismo, el líder gremial señaló que "el ministro de Hacienda —es decir, antes que esos planes anuales estén desarrollados, en los que además participan las comunidades— esté determinando que tiene que haber despidos y disminución de la dotación, nos parece extremadamente grave porque vulnera la propia legislación y hace primar criterios económicos por sobre criterios pedagógicos”.

“Supongamos que un colegio, y después su servicio respectivo, determinan que hay cursos que tienen que tener menos estudiantes porque tienen demasiados alumnos de integración, por ejemplo; o cursos que por distintas razones son complicados, o las escuelas rurales que por su naturaleza tienen pocos alumnos por sala, tienen el derecho a la educación”, ejemplificó.

Finalmente, Aguilar alertó “este criterio exclusivamente económico puede producir un impacto muy grave y muy severo sobre la educación que reciban nuestros niños y niñas. Por eso, nosotros vamos a tomar distintas acciones: legales, administrativas, en la Contraloría, por ejemplo. Pero también de movilización, porque esto nos parece gravísimo; que a priori el señor ministro esté forzando y obligando a los servicios a despedir profesionales de la educación”.

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