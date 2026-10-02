Diputados de RN solicitaron al Gobierno avanzar en un Plan Nacional de Preparación Sísmica y de Comunicación de Riesgo

Los diputados de Renovación Nacional solicitaron al Gobierno avanzar en un Plan Nacional de Preparación Sísmica y de Comunicación de Riesgo.

La iniciativa impulsada por el diputado Eduardo Durán apunta a establecer responsabilidades institucionales claras, metas públicas, simulacros evaluables y una implementación territorial que permita llegar oportunamente a las comunidades.

La propuesta busca reforzar la preparación permanente del país frente al riesgo sísmico. Si bien Chile cuenta con instituciones técnicas especializadas, normativa reconocida internacionalmente y organismos como Senapred, el Centro Sismológico Nacional, el SHOA, los gobiernos regionales y los municipios, los parlamentarios plantean que esas capacidades deben traducirse en información comprensible, coordinación operativa y medidas concretas de prevención para las familias.

“Chile no puede esperar una catástrofe para volver a discutir cómo se informa, cómo se evacúa y cómo se protege a las familias. Tenemos instituciones técnicas y normas reconocidas, pero la prevención solo funciona si existe coordinación permanente, información clara y comunidades preparadas”, afirmó el diputado Durán.

La iniciativa contempla la implementación de un canal nacional de comunicación de riesgo coordinado por Senapred, con información oficial, simple y actualizada sobre prevención, alertas, evacuación y preparación familiar. También propone protocolos de comunicación conocidos públicamente entre las instituciones técnicas, autoridades y medios de comunicación, estableciendo con claridad quién informa, qué información entrega y en qué momento.

Asimismo, los diputados RN plantean un programa permanente de educación sísmica en escuelas, juntas de vecinos, condominios, centros de salud, lugares de trabajo y organizaciones comunitarias, de manera que la preparación no dependa exclusivamente de la ocurrencia de una emergencia.

El plan considera, además, una estrategia especial para viviendas vulnerables, particularmente aquellas construidas en adobe, autoconstrucción, de antigüedad avanzada o que presenten deterioro estructural. La propuesta incluye catastros territoriales, orientación técnica y mecanismos de apoyo para reducir los riesgos que enfrentan las familias.

“Prepararse no es alarmar: es cuidar. Chile es un país sísmico y debe tener una política permanente de prevención, con comunidades informadas, instituciones coordinadas y autoridades que actúen antes de que ocurra una tragedia”, agregó Durán.

La solicitud también incorpora simulacros periódicos y evaluables, con reportes públicos sobre cobertura, tiempos de reacción, brechas detectadas y medidas correctivas. Junto con ello, busca impulsar una campaña nacional para derribar mitos que pueden inducir a decisiones peligrosas durante una emergencia, además de un reporte anual al Congreso sobre el estado de preparación sísmica del país.

Finalmente, los diputados de Renovación Nacional solicitaron al Ejecutivo informar las medidas que adoptará para reforzar la coordinación nacional ante el riesgo sísmico y evaluar la convocatoria de una mesa de trabajo intersectorial, con participación técnica, parlamentaria, municipal, académica y comunitaria.

“La prevención no puede ser una reacción posterior a cada emergencia. Debe ser una política de Estado, con foco en las comunidades y en la protección efectiva de las familias”, concluyó Durán.

PURANOTICIA