Femicidio frustrado en Recoleta: en Chillán detienen a acusado de apuñalar a su pareja

El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de un ciudadano dominicano, de 42 años, imputado por el femicidio frustrado de su pareja de 45, cometido el 14 de septiembre pasado en la comuna de Recoleta.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de avenida Valdovinos, donde el sujeto apuñaló a la mujer en abdomen y piernas y se dio a la fuga. La víctima fue auxiliada por su hija y vecinos y hasta ahora permanece en riesgo vita en el Hospital San José.

Tras recibir la denuncia, la indagatoria del OS-9 de Carabineros permitió ubicar a este sujeto en Chillán, donde fue detenido cuando se disponía a escapar del país y puesto a disposición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para su formalización.

La teniente Yenny Velásquez, del OS9 de Carabineros, señaló que “tras una serie de diligencias investigativas, se estableció que el autor del hecho había abandonado la Región Metropolitana y se encontraba en la comuna de Chillán, donde Carabineros del OS-9 de Ñuble concretaron su detención”.

El imputado fue formalizado por el delito de femicidio frustrado y amenazas contra la hija de la víctima. Quedó en prisión preventiva y el tribunal dio un plazo de cierre de la investigación de 120 días.

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