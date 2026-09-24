Detienen a mujer acusada de provocar incendio donde murieron dos personas en Cerrillos

Carabineros detuvo a una mujer adulta y con antecedentes penales, imputada por provocar el incendio en que murieron dos personas en la comuna de Cerrillos.

El siniestro ocurrió la madrugada de miércoles en un block de departamentos de calle Monseñor Campillo, donde murieron un hombre de 42 años y una mujer de 45.

Además, las llamas destruyeron dos departamentos y provocaron daños en otro. Y ante la sospecha de intencionalidad, la investigación quedó a cargo de Carabineros.

La indagatoria permitió identificar a la sospechosa, de nacionalidad chilena, quien mantiene antecedentes penales por hurto simple, lesiones y otros delitos.

Cabe hacer presente que su control de detención se realizará durante la jornada de este jueves 24 de septiembre en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.

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