Violento turbazo en Maipú: ocho delincuentes armados asaltaron a familia en su casa

Una familia de la comuna de Maipú fue víctima de un violento turbazo por parte de unos ocho delincuentes que rompieron el portón de la vivienda y robaron diversas especies, para finalmente darse la fuga.

El asalto ocurrió a las 22:00 horas en un inmueble ubicado en el pasaje Los Andes, donde se encontraban una mujer, sus hijos de 18 y 13 años y el yerno de la afectada. A pesar de la violencia, ninguno resultó lesionado.

Sobre lo sucedido, el capitán Ignacio Gatica informó que "la víctima manifestó que mientras se encontraba con su grupo familiar al interior de su domicilio, llegan aproximadamente ocho individuos a rostro cubierto, con vestimenta oscura y todos portando armas de fuego".

Añadió que los delincuentes "ingresaron al inmueble forzando el portón de acceso, y mediante la intimidación de armas de fuego, sustrajeron diversas especies electrónicas y dinero en efectivo".

Finalmente, indicó el oficial, "al huir del domicilio, abordaron dos vehículos, de los cuales en este momento no se mantienen características ni placas patente, efectuando disparos al aire".

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