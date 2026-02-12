Femicidio frustrado en Maipú: Hombre de 61 años fue detenido tras apuñalar a su esposa e hijo

Carabineros detuvo a un hombre de 61 años por femicidio frustrado en la comuna de Maipú, región Metropolitana. El sujeto también agredió a su hijo de 38 años.

El hecho ocurrió a eso de las 12:30 horas en un domicilio en Avenida Isabel Riquelme, donde llegó personal policial tras el llamado de una mujer de 56 años que manifestó haber mantenido una discusión con su esposo, quien la agredió con un arma blanca, causándole una herida en su tórax.

El hombre también atacó a su hijo de 38 años, provocándole una herida cortopunzante en la zona inguinal. Ambas víctimas se encuentran estables, sin riesgos vital y debieron ser trasladados al Hospital El Carmen.

El capitán Pablo Salazar Franzani, de la 25ª Comisaría de Maipú, relató que "posteriormente a esto, el agresor se encierra en un baño del domicilio hasta que llega Carabineros al lugar y puede proceder a la detención del agresor".

"Habían denuncias por violencia intrafamiliar hacia su esposa", indicó el capitán Salazar.

La Fiscalía instruyó a personal especializado de Carabineros para realizar las diligencias correspondientes en este caso.

