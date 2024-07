Fares Jadue es elegido como el nuevo alcalde de Recoleta en reemplazo de Daniel Jadue

Tal como se esperaba, el concejo municipal eligió la mañana de este viernes al concejal comunista Fares Jadue como alcalde de Recoleta, en reemplazo de Daniel Jadue, también militante del PC, pero sin relación familiar con el nuevo jefe comunal.

A favor de Fares Jadue votaron los concejales comunistas Natalia Cuevas, Karen Garrido, Joceline Parra y Cristian Weibel, además del propio Jadue, mientras que los concejales José Salas (PS), Silvana Flores (Ind) y Felipe Cruz (Ind-exRN) votaron por ellos mismos.

Daniel Jadue perdió el cargo de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece que en caso de que el jefe comunal se vea impedido de continuar ejerciendo sus funciones, transcurridos 45 días en esa condición, debe dejar la alcaldía.

En una reciente entrevista con La Tercera, Fares Jadue expresó que “represento un proyecto que ha estado liderado por el alcalde Jadue y que tiene una continuidad, con todos los matices que significa. Tengo una relación de muchos años de colaboración, amistad y tengo mucha cercanía con él. Soy otra persona, he desarrollado una trayectoria propia, me he dedicado más de 20 años al municipalismo”.

También dijo que el proyecto que pretende encabezar en Recoleta es “de continuidad de todo aquello que se ha hecho y que es muy bueno, que tiene que ver con una forma innovadora de hacer política local: servicios populares, farmacias, ópticas. Pero también hacernos cargo de aquellos aspectos donde hay que evaluar los énfasis: seguridad, desarrollo urbano, avanzar a una comuna más bonita, más verde”.

