Familia vivió momentos de terror en San Miguel: delincuentes los maniataron, golpearon al dueño de casa y robaron especies y un auto

Una familia sufrió un violento asalto en su domicilio de la comuna de San Miguel, lugar desde donde una banda escapó con especies y un vehículo, que después fue abandonado, todo avaluado en 30 millones de pesos.

El atraco se produjo alrededor de la 1 de la madrugada de este miércoles en una vivienda de calle Lazcano, hasta donde llegaron delincuentes que redujeron a un matrimonio y su hija de 6 años, para finalmente escapar derribando la reja del acceso.

Al respecto, el subprefecto de la PDI Rubén Plaza indicó que "se trata de un robo con intimidación y violencia que ocurrió durante la madrugada, en circunstancias que las víctimas estaban en su domicilio durmiendo".

Añadió que "entraron alrededor de cuatro a cinco sujetos, al dueño de casa lo amarran de manos, lo llevan al living, y a la dueña de casa junto a su hija también la llevan al living y proceden a revisar el inmueble".

Luego, agregó que "sustrajeron diversas especies, además del vehículo, el avalúo que tenemos aproximado que tenemos es de alrededor de $30 millones". El auto robado fue usado para derribar la reja y luego lo abandonaron en la comuna de Ñuñoa.

"Las víctimas se encuentran en estado de shock. El dueño de casa recibió un golpe con la empuñadura de un arma de fuego. Lograron percatarse que todas estas personas se encontraban al interior de su domicilio, todos encapuchados y a rostro cubierto. Es una situación bastante traumática", sentenció.

(Imagen: T13)

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