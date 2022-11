Familia sufrió violento asalto en su casa en Lo Barnechea: detenidos suman 26 capturas previas por robo, hurto y amenazas

Una familia de cuatro personas fue víctima de un robo con intimidación al interior de su casa en la comuna de Lo Barnechea, quienes pudieron alertar la situación a tiempo, por lo que hubo dos personas detenidas.

De acuerdo a lo indicado por el mayor Jorge Cárcamo de Carabineros, el hecho ocurrió a las 06:00 horas, en Camino Las Hualtatas cuando la familia salió de su domicilio en automóvil.

En ese momento, un vehículo negro les impidió poder moverse y desde el que se bajaron cuatro delincuentes quienes los abordaron.

Tras esto, obligaron a la familia a entrar a la casa, en donde uno de ellos los vigilaba, mientras que los demás registraron la casa y robaron joyas y otros elementos.

Durante ese momento, uno de los miembros de la familia logró denunciar el hecho a Seguridad Ciudadana de Lo Barnechea.

A partir de este hecho, los sujetos, que habían escapado en el automóvil que llegaron y el de la familia, fueron captados por las cámaras de vigilancia de la comuna y Carabineros, que junto a Seguridad Ciudadana comenzaron un seguimiento controlado hasta la comuna de Huechuraba.

"A través de gritos, insultos, y también con la intimidación, a solicitarles que se mantuvieran en el piso, con este robo con intimidación, al no ser amarradas las víctimas poder alertar, inicia seguimiento controlado hasta el sector de Huechuraba, dando la detención solamente en uno de ellos dos", detalló el mayor Cárcamo.

En el lugar, finalmente dos personas fueron detenidas, quienes tienen 18 años y entre ambos suman 26 reiteraciones en delitos como robo, hurto, amenazas, entre otros, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Cabe destacar que también se acreditó que el auto en el que llegaron había sido robado a las 02:00 horas en la comuna de Vitacura, lo que también se encuentra grabado.

"Cinco segundos, no me di ni cuenta, tenía dos pistolas una cada a lado. Uno siempre piensa que no, yo los mato, pero nada, entregué el auto, vi que mis amigas estaban bien y que protagonizaron un robo en Lo Barnechea. inseguridad no más po, paso la mitad del tiempo viviendo en Rio de Janeiro, y nunca me ha pasado nada allá, así está la cosa", declaró la víctima.

(Imagen referencial)

