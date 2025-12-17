Familia de Vitacura fue víctima de violento turbazo en su casa: delincuentes escaparon con millonario botín, incluidos 3 autos de alta gama

Una familia de la comuna de Vitacura fue víctima de un violento turbazo en su casa por parte de una banda de delincuentes armados que los golpeó para finalmente escapar del lugar con un millonario botín, incluyendo tres vehículos de alta gama.

El asalto ocurrió en una vivienda de calle Agua de Palo, donde se encontraban un matrimonio y sus cuatro hijas, momento en que cerca de siete sujetos con armas de fuego irrumpieron violentamente por el acceso principal y amenazaron a las víctimas.

Los antisociales golpearon al dueño de casa y redujeron al resto de la familia bajo amenaza de armas de fuego. Luego sustrajeron joyas, dinero y otras especies de valor, para finalmente escapar en los tres vehículos de alta gama de las víctimas.

Tras dar aviso a personal de Carabineros, se inició un operativo que culminó en la comuna de Quilicura, aunque sin resultados positivos. Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Oriente, el asalto comenzó a ser investigado por la PDI.

