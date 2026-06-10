Falsa venta de celular terminó en secuestro: joven escapó tras media hora de cautiverio en El Bosque

Carabineros detuvo a dos sujetos con un extenso prontuario policial acusados de secuestrar a un joven de 18 años en la comuna de El Bosque, en la Región Metropolitana. La víctima permaneció cerca de 30 minutos retenida contra su voluntad, hasta que logró escapar y pedir ayuda.

El hecho se registró durante la tarde de este martes en un inmueble ubicado en la intersección de Antonio Varas con Los Pinares, lugar al que el joven acudió con la intención de concretar la compra de un teléfono celular ofrecido a través de una publicación. Sin embargo, la oferta resultó ser un engaño.

Según los antecedentes del caso, al llegar al domicilio la víctima fue abordada por los dos individuos, quienes la amenazaron con armas de fuego, la encapucharon y la agredieron físicamente, manteniéndola retenida en una habitación del inmueble.

Tras varios minutos de cautiverio, el joven aprovechó un descuido de sus captores para escapar. De acuerdo con la información policial, logró salir del recinto tras saltar una pandereta y posteriormente solicitó ayuda a vecinos del sector, quienes lo trasladaron hasta una unidad de Carabineros.

Una vez recibida la denuncia, personal policial se dirigió al domicilio donde ocurrieron los hechos y concretó la detención de los presuntos responsables. Se trata de dos hombres chilenos de 37 y 34 años, ambos con antecedentes policiales por diversos delitos, entre ellos homicidio, infracción a la Ley 20.000 y porte ilegal de armas.

Durante el procedimiento, además, se logró la incautación de una pistola presuntamente utilizada en el secuestro, junto con munición encontrada en el lugar.

Los dos imputados serán puestos a disposición de la justicia y pasarán a control de detención durante la jornada de este miércoles.

PURANOTICIA