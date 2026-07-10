Fallece a los 94 años Enrique Krauss, exministro del Interior e histórico dirigente de la Democracia Cristiana

La Democracia Cristiana (DC) informó el fallecimiento del exmilitante histórico del partido y exministro, Enrique Krauss, a los 94 años.

“Lamentamos informar el sensible fallecimiento de don Enrique Krauss Rusque, destacado militante de la Democracia Cristiana, ex Ministro del Interior, ex Presidente Nacional del Partido Demócrata Cristiano, ex Diputado de la República y servidor público ejemplar, cuya trayectoria estuvo marcada por un profundo compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y el servicio a Chile.”, informó la tienda en redes sociales.

Añadieron que "expresamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, hijos, familiares, amistades y a todas y todos quienes compartieron su vida y legado".

"Su ejemplo de vocación pública, diálogo y compromiso democrático permanecerá como parte de la historia de nuestro partido y del país. Descanse en paz", cerraron.

El expolítico se desempeñó como ministro del Interior durante el Gobierno de Patricio Aylwin, y titular de Economía, Fomento y Reconstrucción durante la administración del expresidente Eduardo Frei Montalva.

Como jefe de gabinete le tocó enfrentar episodios complejos como el asesinato del senador Jaime Guzmán y el denominado “boinazo”, hecho que ocurrió cuando estaba ejerciendo como vicepresidente de la República, ya que Aylwin se encontraba fuera del país.

Además, fue embajador de Chile en España y en Ecuador y previamente, ejerció como diputado entre mayo y septiembre de 1973 y luego entre marzo de 1998 y marzo de 2002.

(Imagen: Biblioteca del Congreso Nacional)

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