FA acusa "falta de liderazgo" del Presidente Kast y lo llaman a "ordenar a su gabinete"

La directiva y parlamentarios del Frente Amplio (FA) realizaron un volanteo informativo en el Paseo Ahumada sobre los alcances del proyecto de Reconstrucción Nacional, instancia en la que criticaron las diferencias entre los ministros del actual Gobierno sobre el tema y llamaron al Presidente José Antonio Kast a ordenar a su gabinete.

Al respecto, la máxima autoridad de la colectividad, Constanza Martínez, apuntó directamente a la figura del Mandatario. La timonel aseveró que "acá falta un mayor liderazgo del Presidente Kast, al parecer, porque lo que hemos visto es que él planteó en campaña que iba a haber un recorte de seis mil millones de dólares y luego señaló que este no iba a impactar en ninguna prestación social".

Profundizando en sus críticas hacia la gestión del Ejecutivo, la dirigenta comentó: "Y lo que hemos visto durante esta semana es todo lo contrario, es ver que acá hay un plan que pretende reducir los impuestos a los superricos para así tener menos gastos y, de alguna forma, también achicar el Estado”.

En la misma línea, Martínez descartó que las contradicciones sean meros tropiezos discursivos, añadiendo que “eso no es una decisión comunicacional, no es un error de comunicación entre los ministerios, es una decisión ideológica por parte de este gobierno que pretende, efectivamente, reducir el Estado y tener impacto directo en las prestaciones que reciben la gente".

La presidenta del FA también relató las inquietudes ciudadanas recogidas durante la jornada. Según indicó, "acá hay personas que, durante este punto de prensa, nos plantearon la preocupación por la PGU, por el ajuar, por la alimentación escolar. O sea, son elementos centrales que impactan en el día a día de las personas y por eso creemos que es importante que se dé una discusión abierta y que los ministros dejen de pelear entre sí".

Exigiendo mayor enfoque en las necesidades de la población, la representante frenteamplista agregó: “Los ministros tienen que hacer noticia por su pega. Esperamos que ojalá se pueda dar una discusión que realmente conecte con las personas, y yo creo que más que discusiones sobre qué dijo o cómo debería decirlo, creo que lo que queremos saber es qué es lo que va a hacer el Gobierno y cómo sus ministros van a responder a las urgencias ciudadanas".

Haciendo hincapié en un secretario de Estado en particular, la líder de la tienda política recalcó que “lo que estamos hablando hoy día es el tono del ministro (Iván Poduje), entonces, no está haciendo su pega el ministro".

Tras esto, reiteró su emplazamiento directo al jefe de Estado: “Le pediría al Presidente Kast que ojalá tenga el liderazgo necesario para poder ordenar a su gabinete y creo que es él el responsable total del gobierno".

Finalmente, la diputada Constanza Schonhaut se sumó a los cuestionamientos por la falta de coordinación interna. La parlamentaria acotó que "si el ministro Poduje no puede entenderse con el ministro de Hacienda, bueno, evidentemente hay un problema de liderazgo. Y aquí lo que hacemos el llamado es más que a dimes, diretes, polémicas, farándula, sea más trabajo concreto, más claridad a la gente".

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