F-35 en Fidae 2026: el caza más avanzado del mundo se roba las miradas en Chile

A contar de este martes, la base aérea de Pudahuel se convertirá en el escenario de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae 2026), evento que contará con la destacada presencia de dos cazas de quinta generación F-35A Lightning II pertenecientes a Estados Unidos.

Estas unidades, que tienen su base de operaciones en la Hill Air Force Base, en Utah, se mantendrán en el recinto hasta el próximo 12 de abril. Su participación es una pieza clave de las exhibiciones aéreas de este encuentro, considerado el más relevante de Latinoamérica en su rubro. Cabe destacar que, durante la jornada de ayer, ambas máquinas realizaron una maniobra de reabastecimiento de combustible en pleno vuelo con el apoyo de un avión tanquero de la Fuerza Aérea de Chile (FACH).

El objetivo central que persigue el equipo de demostración de estos modelos es exhibir ante los asistentes la agilidad, el rendimiento en el aire y la tecnología de punta que caracteriza al F-35. Se trata de un avión de combate de quinta generación de la Fuerza Aérea estadounidense que habitualmente recorre diversos países a nivel global.

La llegada del F-35A Lightning II a la feria es vista como un hito de gran relevancia, pues permite que la ciudadanía conozca de cerca una de las plataformas de combate más sofisticadas del planeta, evidenciando los progresos tecnológicos que marcan la pauta en la defensa aérea actual.

Desarrollado por la firma Lockheed Martin, el caza posee la capacidad de ejecutar operaciones tanto de aire-aire como de aire-superficie, destacando por su tecnología de sigilo (stealth) incluso en condiciones hostiles. Su arquitectura aerodinámica de última generación le otorga una maniobrabilidad excepcional, complementada con una interfaz hombre-máquina diseñada para maximizar el éxito en enfrentamientos aéreos modernos y asegurar la superioridad en el cielo.

En cuanto a su equipamiento, dispone de sensores electroópticos y un sistema de visualización integrado en el casco del piloto, herramientas que optimizan la visión diurna y nocturna. Estos elementos incrementan la conciencia situacional y facilitan la detección temprana de amenazas, ya sean proyectiles o naves enemigas.

Operativo desde el año 2016, el F-35 integra además enlaces tácticos que posibilitan el intercambio blindado de datos con aviones aliados y diversas plataformas en tierra o mar. Esta capacidad de interoperabilidad dentro de una coalición es fundamental para las estrategias de preservación de la paz a nivel internacional.

Entre sus especificaciones técnicas resalta una velocidad máxima de Mach 1,6 (cerca de 1.933 km/h) y un rango de autonomía que supera los 2.177 kilómetros utilizando solo sus tanques internos, alcance que se vuelve ilimitado mediante el reabastecimiento en el aire.

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