Extraditan a Chile desde EE.UU. y Colombia a dos implicados en el secuestro y homicidio del teniente Ronald Ojeda

La mañana de este viernes llegaron a Chile los dos ciudadanos venezolanos extraditados desde Estados Unidos y Colombia, quienes son investigados por su presunta responsabilidad en el secuestro con homicidio del teniente Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

El primero de los imputados es Rafael Gámez Salas, alias “El Turko”, señalado como uno de los líderes de la organización criminal “Los Piratas de Aragua”. El sujeto fue extraditado desde Estados Unidos.

De acuerdo con los antecedentes reunidos durante la investigación, Gámez Salas habría cumplido un rol de liderazgo y coordinación en la organización del secuestro de Ronald Ojeda.

El segundo imputado es Luis Carrillo Ortiz, conocido como “El Gocho”, quien fue detenido en Colombia por la Policía Nacional de ese país en 2025, luego de que se activara una alerta roja de Interpol.

Según los antecedentes de la investigación, Carrillo Ortiz estaría vinculado a la estructura operativa de “Los Piratas de Aragua” y habría participado en la etapa de ocultamiento del cuerpo de la víctima, que posteriormente fue enterrado en un campamento ubicado en Maipú.

La llegada de ambos imputados a territorio nacional se concretó luego del trabajo de coordinación internacional desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI), a través de Interpol Chile.

Las gestiones fueron realizadas en conjunto con las policías de Estados Unidos y Colombia, lo que permitió materializar los respectivos procesos de extradición y concretar el traslado de los dos imputados a Chile.

Con su llegada al país, ambos deberán enfrentar ahora el proceso judicial por sus presuntos vínculos con el secuestro y posterior homicidio de Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

PURANOTICIA