Exsubsecretario Araos confirma que la ministra Lincolao le ordenó diseñar una lista de despidos masivos en la cartera de Ciencia

El renunciado subsecretario de Ciencia, Rafael Araos, afirmó que la ministra Ximena Lincolao le pidió elaborar una lista de despidos de funcionarios en la cartera.

Consultado por El Mercurio si existía una lista de desvinculaciones, respondió que "una lista no. Una orden para diseñarla y ejecutarla, sí: directa, con testigos".

Araos renunció el 30 de abril tras recibir la orden de despedir a cerca de 48 funcionarios del Ministerio de Ciencia, además de una serie de desavenencias con la ministra Lincolao a raíz de los recortes presupuestarios instruidos por Hacienda.

El pasado lunes, el Presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia del subsecretario y agradeció su trabajo durante este período señalando a travéss de un comunicado oficial que "le deseamos mucho éxito en sus próximos desafíos".

"Mientras se nombra alguien en su reemplazo, será subrogado en el cargo por Carolina Rossi, Jefa de División de Tecnología Emergente. El Ministerio continúa avanzando con fuerza en sus prioridades estratégicas", añadió la nota de la Oficina del Presidente.

Posteriormente, se informó que la ministra Lincolao envió un correo interno a los funcionarios de la cartera en el que confirmó que hubo "diferencias de gestión y visión" con Araos, pero desmintió versiones sobre eventuales despidos.

El correo de la secretaria de Estado expresa que "han circulado versiones en algunos medios respecto de las razones de esta salida, incluyendo afirmaciones sobre eventuales desvinculaciones masivas de funcionarios. Quiero señalar de manera clara que aquello es categóricamente falso".

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