Menos de una hora tardó Carabineros en detener a dos sujetos vinculados a un millonario robo ocurrido en una vivienda de Machalí, en la Región de O’Higgins. Los imputados, de 33 y 19 años, acumulan en conjunto más de 60 detenciones por distintos delitos y fueron capturados luego de que el sistema GPS de los vehículos sustraídos permitiera establecer su ubicación en la Región Metropolitana.

El procedimiento se desarrolló en el marco del Plan Antiencerronas, mediante un trabajo coordinado entre funcionarios de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) y la Prefectura de Radiopatrullas de Carabineros.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho se originó tras un robo en lugar habitado registrado en un domicilio de calle Santa Aurora, en Machalí, desde donde fueron sustraídos dos automóviles de alta gama y diversas especies de importante valor comercial.

Una vez recibida la denuncia, los equipos policiales iniciaron diligencias para ubicar los vehículos, utilizando la información proporcionada por sus dispositivos de rastreo satelital.

Las gestiones permitieron localizar a los sospechosos a la altura del kilómetro 2.500 de la Autopista Vespucio Sur, donde se desarrolló el operativo que terminó con ambas detenciones.

GPS Y CORTACORRIENTE FACILITARON LAS DETENCIONES

Durante el seguimiento, uno de los vehículos robados se detuvo debido a la activación de un sistema cortacorriente, circunstancia que permitió a Carabineros bloquear su desplazamiento e intervenir.

En el procedimiento fueron recuperados un automóvil BMW modelo 118i y una camioneta Chevrolet Silverado, ambos sustraídos desde la vivienda afectada.

La teniente Savka Herrera, de la SEBV de Carabineros, destacó la rapidez con que se desarrolló el operativo policial.

“En el lugar se logra la fiscalización y detención en menos de una hora de haber sido cometido el delito”.

Los detenidos fueron identificados mediante las iniciales A.M.P.P. y V.J.G.S., de 33 y 19 años, respectivamente.

Según los antecedentes policiales, ambos son de nacionalidad chilena y registran un extenso historial de detenciones por delitos como robo con violencia, robo con intimidación y receptación.

En conjunto, los dos imputados superan las 60 detenciones anteriores, de acuerdo con la información entregada por Carabineros.

RECUPERAN ESPECIES AVALUADAS EN $90 MILLONES

Además de los dos vehículos, el procedimiento permitió recuperar distintas pertenencias de las víctimas que habían sido sustraídas desde el inmueble.

Entre las especies encontradas se cuentan una consola PlayStation 5, computadores Apple, joyas y perfumes, junto con otros artículos de valor.

Los funcionarios policiales también incautaron elementos que, de acuerdo con los antecedentes preliminares, podrían haber sido utilizados para cometer delitos.

El avalúo total de los vehículos y las especies recuperadas alcanza los $90 millones.

Tras el operativo, los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para su formalización durante la jornada de este sábado.

La investigación continuará con las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del robo y establecer las eventuales responsabilidades de los involucrados.

PURANOTICIA