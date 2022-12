Exseremi de Desarrollo Social acude a Contraloría y anuncia querella por injurias en contra de ministros Jackson y Vallejo

Este miércoles la exseremi Patricia Hidalgo realizó una denuncia al Contralor General de la República, para que investigue los hechos con relación a la Comisión de Evaluación Ambiental de la región Metropolitana, a fin de determinar si hubo infracciones a la legislación, faltas administrativas como ambientales, así como también sancionar a quienes resulten responsables.

El abogado ambientalista Marcelo Castillo, quien la representa, hizo hincapié en que la decisión de construcción que Hidalgo se negó a aprobar era bastante cuestionada por la comunidad.

El proyecto en cuestión consiste en la construcción y operación de dos recintos para el Sistema de Tratamiento de Agua Potable y otro para el Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas, en la comuna de Quilicura.

"Todos hemos visto que es muy cuestionada por la comunidad, y que en opinión de la seremi no cumplía con los requisitos legales para aprobarlo, no obstante la cual la obligaron a aprobarla, por instrucciones del ministerio del Interior, según lo dijo la subsecretaria Perales", indicó.

"Justamente esta denuncia a la Contraloría tiene por objeto que se investigue eso, nosotros lo ponemos en conocimiento del Contralor, y esperemos que sea acucioso porque los antecedentes que hemos tenido a la vista son graves", agregó posteriormente Castillo.

Respecto a la postura del ministro Jackson, Hidalgo reiteró su posición declarando que el titular de Desarrollo Social ha mentido sistemáticamente.

"Estoy sumamente decepcionada de las mentiras que es capaz de decir, de cómo ha podido utilizar a otras personas para que salgan en su defensa, de toda esta operación política. Soy una simple seremi, ellos son ministros de estado" enfatizó.

Además, se refirió acerca de un reportaje donde se indicaba a que las decisiones de aprobar se habían debido a presiones del ministerio del Interior, a lo que Hidalgo indicó que consultó esto personalmente con la ministra Carolina Tohá, que desconocía el hecho.

"Yo creo acá que el que está mintiendo es el ministro Jackson, la ministra (Tohá) me dijo a mí personalmente que ella no sabia de qué proyecto le estaba hablando, ni obligaciones de votar de determinada manera, eso fue lo que me dijo, y yo a diferencia de ella, debo creer en su palabra", concluyó la exseremi.

Y el abogado Marcelo Castillo detalló que "acabamos de presentar una denuncia por infracción administrativa y a la legislación ambiental, en los proyectos en que se ha violado, a nuestra opinión, flagrantemente la legislación ambiental, y además se ha hecho una serie de imputaciones falsas a la exseremi, que vamos a tratar de restablecer con el ejercicio de esta acción y además de querellas penales que vamos a presentar en los próximos días".

Sostuvo que "la idea es que la Contraloría haga una investigación a todos los funcionarios que hayan participado y recibido instrucciones ilegales para aprobar proyectos cuando no corresponden, o rechazarlos cuando no corresponde".

Al ser consultado contra quién es la denuncia, Castillo señaló: "Está citado el ministro Giorgio Jackson, todos los miembros de la comisión de evaluación".

Respecto a las querellas, indicó que estarán dirigidas "en contra de quienes resulten responsables, pero la injurias, específicamente contra la ministra Vallejo y el ministro Jackson, por las mentiras que han proferido".

El abogado anunció que “vamos a presentar varias querellas no una sola por delitos funcionarios y también por las injurias que se han proferido en contra de la señora Patricia Hidalgo”, sobre eso último, aclaró que las acciones legales son en “contra de quienes resulten responsables, pero la injuria específicamente en contra de la ministra Camila Vallejo y del ministro Jackson por las mentiras que han proferido”.

