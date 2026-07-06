Expulsan a colombiano tras cumplir condena de cuatro años por robo con violencia

Un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) materializó la expulsión del ciudadano colombiano Iván Danilo Perichan López, tras cumplir en Chile una condena de 4 años en nuestro país por el delito de robo con violencia.

El subprefecto Francisco Quezada, de Policía Internacional, informó que "luego de cumplir una condena de 4 años en nuestro país, se dio cumplimiento a la resolución de expulsión emanada del Servicio de Migraciones".

También indicó que "el expulsado mantiene una orden de captura en su país de origen por el delito de violencia intrafamiliar agravada".

"La medida fue ejecutada mediante un vuelo comercial con destino a la ciudad de Bogotá en coordinación con las autoridades de ese país", agregó.

Finalmente, el prefecto destacó la cooperación internacional permanente e interagencial de la PDI con otras policías, permite que el expulsado sea entregado a la policía colombiana apenas aterrice el vuelo.

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