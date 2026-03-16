Expresidente Boric instala su propia oficina en el barrio Bellavista y suma a su equipo a dos excolaboradoras de su gobierno

El expresidente Gabriel Boric abrió su propia oficina en el barrio Bellavista, en el límite de las comunas de Recoleta y Santiago, donde continuaría desarrollando iniciativas vinculadas al servicio público.

La oficina ya se encuentra arrendada y comenzó a operar de manera preliminar el viernes 14 de marzo. Su constitución legal aún se encontraría en proceso.

Desde el círculo cercano del exmandatario comentan que la idea es continuar trabajando “tal como lo han hecho otros expresidentes para seguir aportando a Chile”.

El equipo inicial que acompañará a Boric estará integrado por Antonia Illanes, quien asumirá como directora ejecutiva, y Nicole Vergara, que se desempeñará como directora de Comunicaciones al igual durante el mandato del expresidente.

Illanes es abogada de la Universidad de Chile y durante el Gobierno de Boric fue directora administrativa de la Presidencia y posteriormente subsecretaria del Deporte. Además, fue jefa de gabinete del entonces diputado Boric en su segundo periodo parlamentario.

En tanto, Vergara es periodista de la Universidad de Chile y magíster en Sociología de la Universidad Católica. Durante la administración del exmandatario se desempeñó como directora de Comunicaciones de la Presidencia y previamente como asesora del denominado “segundo piso”.

También fue jefa de comunicaciones del centro de estudios Espacio Público y trabajó en la Secretaría de Comunicaciones en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Desde este nuevo espacio, el expresidente proyecta impulsar un proyecto orientado a seguir contribuyendo al desarrollo del país.

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