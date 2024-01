Expresidenta del PPD reconoce pagos de Pablo Zalaquett por asesorías

La segunda vicepresidenta del PPD, Natalia Piergentili, admitió este viernes que recibió pagos por parte de la consultora de Pablo Zalaquett, pero aclaró que fueron por una asesoría y no por participar en las reuniones del lobbista con ministros, empresarios y otros políticos.

“Reitero tajantemente que no, no recibí ninguna contraprestación por asistir a ninguna comida en que la participé y que tampoco estuve presente en ninguno de esos encuentros entre empresarios y funcionarios públicos”, afirmó en una declaración pública.

Luego aclaró que “lo que sí es efectivo es que desde el mes de noviembre pasado, he prestado una asesoría periódica en políticas públicas a una asociación gremial, contratada por la empresa consultora del señor Zalaquett, actividad profesional lícita que he realizado en mi ámbito laboral privado, por lo cual naturalmente he recibido una remuneración, la que se ha visto reflejada en las boletas respectivas”.

“Esta actividad profesional no guarda ninguna relación con el tema de las reuniones conocido por la opinión pública”, agregó

“Con esto dejo absolutamente claro que cualquier remuneración que yo he recibido obedece a mi desempeño profesional y no a mi actividad como dirigenta política”, concluyó.

Ciper Chile publicó que “Asesorías, Inversiones e Importaciones PZ”, entre octubre y diciembre del año pasado, pagó cerca de $,3,8 millones a la expresidenta del PPD.

