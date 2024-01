Expresidenta Bachelet por reforma previsional: “Estos no son tiempos de gustitos políticos”

La expresidenta Michelle Bachelet afirmó este lunes que “estos no son tiempos de gustitos políticos” y llamó a aprobar la refoma previsional del Gobierno, en una actividad qiue compartió con el Presidente Gabriel Boric en la comuna de Peñalolén de la región Metropolitana.

“Los chilenos y chilenas no pueden seguir esperando y la cohesión de nuestra sociedad no puede resistir una brecha tan amplia en la seguridad social”, aseguró la ex mandataria en el conversatorio Mejores Pensiones para las Mujeres de Chile.

“La única manera de avanzar es escuchándonos unos a otros y teniendo el foco bien puesto en el fin último que es mejorar las pensiones, esta tiene que ser la prioridad de todos los sectores políticos, no solo del gobierno, sino que también de la oposición y la disposición a avanzar y llegar a consensos por el bien de las personas tiene que ser el compromiso mínimo de todos quienes están en política”, añadió.

También aseveró que el rechazo a las dos propuestas constitucionales demuestran el agotamiento de las personas con la política y por la falta de acuerdos.

“Yo siempre digo estos no son tiempos de gustitos políticos, necesitamos que nuestra clase política esté a la altura de lo que las personas hoy nos están demandando”, concluyó.

PURANOTICIA