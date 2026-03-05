Bancada PS solicita reunión con Kast por proyecto sobre conmutación de penas a reos mayores de 75 años

La bancada de diputados del Partido Socialista solicitó una reunión con el presidente electo, José Antonio Kast, con el objetivo de conocer su postura frente al proyecto de ley que permite conmutar penas por otras menos gravosas a reclusos mayores de 75 años o con enfermedades crónicas.

La iniciativa fue aprobada en general en el Senado y actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional.

A través de una carta dirigida al futuro mandatario, los parlamentarios manifestaron su preocupación por los alcances de la propuesta.

En el documento señalaron que el planteamiento de la iniciativa “no solo vulnera elementales principios de justicia, sino que también contraviene tratados internacionales suscritos por Chile, como el Estatuto de Roma, y no consideró las observaciones de la Corte Suprema”.

Desde el Ejecutivo también han surgido críticas al proyecto, calificándolo como “técnicamente defectuoso y moralmente irresponsable”.

Además, han advertido que, de aprobarse en su forma actual, podría derivar en la liberación de más de 12 mil internos, entre ellos personas condenadas por violaciones a los derechos humanos y otros casos de alta connotación pública, como Julio Pérez Silva, alias “el psicópata de Alto Hospicio”, María del Pilar Pérez, “la Quintrala”, y Juan Domingo Salvo Zúñiga, conocido como el “chacal de Alcohuaz”.

El jefe de la bancada socialista, Juan Santana, expresó su preocupación por las implicancias del avance de la iniciativa. En ese sentido, señaló que “el día de ayer se abrió una posibilidad tremendamente peligrosa para la democracia de nuestro país, a la hora de entregarle una facilidad a personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad. Lamentablemente hoy día se le está abriendo una puerta que viene a obviar todos los crímenes que cometieron durante los 17 años de dictadura".

El parlamentario añadió que buscan conocer con claridad la posición del futuro gobierno respecto de la propuesta. “Queremos conocer cuál es la opinión del presidente José Antonio Kast respecto a este proyecto y cuál va a ser la urgencia que su futuro gobierno le va a dar a esta iniciativa del senador Chahuán”, afirmó.

En la misma línea, Santana enfatizó la gravedad de los delitos asociados a algunos de los posibles beneficiarios de la medida, indicando que “estamos hablando de personas y responsables de crímenes atroces cometidos durante la dictadura. Asesinatos de mujeres, hombres, adultos mayores, niñas y niños, tortura, persecución, muerte, arrojados al mar por pensar distinto”.

“Lo que hoy día hace la bancada del Partido Socialista es señalar al presidente electo y futuro Presidente de la República, ¿está de acuerdo con esto? ¿Cree que esta es la manera de llevar a cabo finalmente la justicia?”, cerró el legislador.

