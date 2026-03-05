Cámara aprueba Subsistema de Inteligencia Económica y reabre debate por levantamiento del secreto bancario

La Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde al proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, iniciativa impulsada por el Gobierno dentro de su agenda prioritaria de seguridad y orientada a fortalecer la persecución de delitos financieros mediante el seguimiento de la denominada “ruta del dinero”.

Durante la tramitación, uno de los principales puntos de debate fue la posibilidad de levantar el secreto bancario sin orden judicial, medida que ha generado reparos desde sectores de la derecha.

Pese a ello, el Ejecutivo reintrodujo en la sala una indicación que contempla esta facultad, la que finalmente fue aprobada esta jornada.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, afirmó que quienes trabajan en la persecución del delito han planteado la necesidad de contar con más herramientas para enfrentar el crimen organizado.

En ese sentido, puntualizó que la Corte Suprema señaló que la ampliación de las facultades de la Unidad de Análisis Financiero mantiene un carácter restrictivo y resguarda el equilibrio entre la protección de la información y la seguridad pública.

Tras la votación, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, destacó el alcance de la iniciativa y el fortalecimiento de atribuciones para la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

En ese sentido, explicó que "este proyecto también incluye muchas herramientas para la UAF (Unidad de Análisis Financiero), pero en particular una muy importante, que es el levantamiento del secreto bancario, no en sede judicial, sino que en sede administrativa para poder tener análisis más apropiados y en el menor tiempo posible".

La autoridad detalló que la medida tendrá un alcance acotado y podrá aplicarse únicamente en tres situaciones específicas.

SEGÚN SE INDICÓ:

1) En el caso de que el reporte de operación sospechosa provenga de un banco.

2) Cuando ese reporte de operación sospechosa se refiere a un funcionario público.

3) Cuando el reporte de operación sospechosa viene de una entidad jurídica, es decir, no de las personas".

Asimismo, Berner recalcó que la herramienta no afectará la privacidad de los ciudadanos, señalando que "En ningún caso vulnera la privacidad de personas comunes".

VOTACIONES

En materia de levantamiento del secreto bancario, el Ejecutivo repuso diversas indicaciones que, sin embargo, no alcanzaron el quorum especial para su aprobación (76 votos afirmativos).

Entre las propuestas, el Ejecutivo planteó ampliar las facultades de la Unidad de Análisis Financiero para acceder a información bancaria durante investigaciones de operaciones sospechosas.

La norma permitía que, de manera excepcional, esta solicitara directamente a los bancos antecedentes protegidos por secreto bancario sin autorización judicial previa, cuando resultaran necesarios para analizar reportes vinculados a delitos como lavado de activos o crimen organizado.

El director de la UAF debía autorizar la solicitud mediante resolución fundada, sujeta a controles internos, manteniendo el carácter secreto de la información e informando anualmente su uso al Congreso.

Asimismo, otras indicaciones buscaban facilitar el acceso de la Comisión para el Mercado Financiero a información bancaria protegida por secreto bancario durante investigaciones financieras, eliminando la exigencia de autorización judicial previa.

El debate también abordó el aumento, en cinco cupos, de la dotación máxima de personal para el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero, medida destinada a fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar delitos económicos. Esta se aprobó pese a la negativa recomendada por la Comisión de Hacienda.

Con su aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa continuará ahora su tramitación en el Senado, donde deberá enfrentar su tercer trámite legislativo.

PURANOTICIA