Exministro Marcel destacó la figura de José Luis Daza ante posible llegada al gabinete de Kast: "Es un economista muy calificado"

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó las propuestas de ahorro fiscal que ha planteado el Presidente electo, José Antonio Kast, las que incluyen fusionar ministerios y achicar “lo más posible el Estado”.

Sobre esta posibilidad de recortes, el exsecretario de Estado comentó en entrevista con radio Infinita, que “eso ya cabe en un plano más ideológico y por supuesto los gobiernos tienen sus preferencias ideológicas. Pero lo que debemos tener claro es que, en Chile, más allá de las ideologías, hay una serie de factores que están presionando constantemente las cuentas fiscales".

Marcel señaló que “hay que recordar que eso (juntar ministerios) ya se ha hecho en Chile… Hoy mismo hay un biministro actuando como tal”.

“Yo quisiera aprovechar esta coyuntura para decir que uno de los problemas serios que tenemos en materia de gestión pública en Chile es la rigidez de las estructuras ministeriales, porque en otros países cuando empieza un gobierno buscar estructurar la administración pública de manera que sea más funcional a sus propósitos y, eso, acá no es fácil”, comentó.

El exjefe de la billetera fiscal aseguró que Kast recibirá una mejor economía, “en comparación a cuatro años atrás, cuando había un desequilibrio muy grande, con mucha inflación e incertidumbre externa”.

Para Marcel no es tan sencilla la idea de reducir costos en beneficios fiscales, pues estos dependen de muchos factores, indicó, uno de los más importantes es el envejecimiento de la población, lo que "significa más gastos en pensiones y más gastos en salud. Hemos visto todos los últimos años presiones importantes para aumentar el gasto en salud".

"De hecho, todos estos años el gasto en salud ha estado aumentando a razón de 1.500 millones de dólares por año, por lo menos", agregó el exsecretario de Estado.

Marcel planteó, además, que el aumento de esos gastos "no tiene que ver con ideología, tiene que ver con un factor demográfico que significa que nuestra población mayor de 60 años va a estar creciendo al 4% por año durante toda la próxima década".

Y, por lo tanto, "junto con los temas que sean más ideológicos que siempre son legítimos, también hay que ser pragmático y reconocer cuáles son factores más estructurales".

El exministro comentó, además, la posible llegada al gabinete de Kast de José Luis Daza, a quien describió como un “economista muy calificado, con mucha experiencia en el mundo financiero y que, ahora, en Argentina, ha estado mucho más involucrado en políticas públicas. Es una persona muy preparada y respetada”.

Consultado sobre una posible guerra en Venezuela aseguró que “es un escenario preocupante y complejo para la región. La situación en Venezuela llevó a la migración de millones de personas, lo que ha sido un problema, pero un conflicto bélico es una situación de otra magnitud, que quizás no tiene un impacto económico tan grande, pues Venezuela no es lo que era en producción de petróleo, pero siempre va a afectar una guerra en una región que no ha tenido conflictos por décadas”.

(Imagen: La Capital)

PURANOTICIA