Exministro Larraín afirmó que "hay más ruido que nueces" en la conversión de Punta Peuco

El exministro de Justicia de la segunda administración de Sebastián Piñera, Hernán Larraín, comentó la conversión del penal Punta Peuco anunciada por el Presidente Gabriel Boric y aseguró que “aquí hay más ruido que nueces”.

En entrevista con radio ADN, aseguró que Punta Peuco ya es “una cárcel común y corriente” y añadió que “no es que tengan privilegios especiales, sino que tratándose de la población penal que tiene, obviamente la obliga a tratos especiales, porque el promedio de edad me parece que es superior a 75 años”.

“Estamos hablando de 140 personas, todas muy ancianas y con todo tipo de enfermedades crónicas, que obliga a un trato distinto, no a un régimen carcelario diferente. Yo la verdad es que creo que se está haciendo una tormenta en un vaso de agua, no creo que haya mucho que hacer", agregó el también exsenador.

El exministro de Justicia aseguró que “aquí se está convirtiendo Punta Peuco en una situación de ‘ahora sí estas personas van a sufrir el rigor de la cárcel’, bueno, lo están sufriendo hace muchos años”.

Hernán Larraín explicó, además, que “ya está superado el número de plazas que tiene Punta Peuco, creo que tenía capacidad para unas 120 personas y están en 140. Pero estamos hablando de una población de gente muy compleja, que exige una atención distinta por sus características”.

Ante una pregunta de los privilegios existentes en el penal, Larraín respondió que Punta Peuco “es un régimen carcelario, es una cárcel” y enfatizó que “no es el penal cordillera”.

En la entrevista el exministro además contó que ellos, como gobierno, estudiaron cambiar Punta Peuco: “Se nos planteó que lo suprimiéramos, y dijimos, bueno, yo vi el tema, y era una cárcel como cualquier otra con algunas características especiales por la naturaleza de las personas con sus enfermedades y gente que tiene 80 y 90 años".

