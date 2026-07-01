Exministro Grau pide elevar exigencias para impulsar acusaciones constitucionales

El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró el respaldo que recibió tras ser rechazado en el Senado la acusación constitucional presentada en su contra y manifestó su respaldo a una iniciativa que busca elevar las exigencias para impulsar este tipo de acciones.

En conversación con Canal 13, el exsecretario de Estado destacó el apoyo recibido tanto desde el oficialismo como desde sectores de oposición durante la tramitación del libelo.

“Yo me quedo con lo positivo, y es que durante todo este proceso recibí, no solo un apoyo que se expresa en las votaciones, y es que todo el mundo progresista votó en contra, no hubo ninguna excepción. Y hubo no poca gente, harta diría yo, a pesar del contexto difícil, que aun teniendo diferencias políticas conmigo, con el gobierno del que nosotros fuimos parte, evaluó la acusación en su propio mérito y votó en contra”, destacó el exsecretario de Estado en entrevista con Canal 13.

Grau aseguró además que el respaldo fue más allá del resultado de la votación.

“Más allá de la votación, durante el proceso recibí apoyo muy diverso, de todos, de los más cercanos a veces es mucho más fuerte, pero también de personas de otras visiones políticas, muchas personas con las que trabajé de distintas maneras en los dos ministerios, así que fue un proceso que tuvo muchas cosas positivas, a pesar de que no es grato en general".

El exministro también se mostró favorable a la iniciativa impulsada por un grupo transversal de parlamentarios, que busca endurecer los requisitos para presentar acusaciones constitucionales.

“Yo creo que lo que está haciendo un grupo transversal de parlamentarios de impulsar este proyecto de ley que sube las exigencias para poder impulsar una acusación es, digamos, una forma de procesar institucionalmente el hecho de algo que dijo ayer la senadora Balladares", añadió Grau.

En esa línea, explicó que las palabras de la parlamentaria de Renovación Nacional apuntaban al aumento de este tipo de mecanismos durante los últimos años.

Y explicó que el discurso de la parlamentaria RN “fue más o menos decir que en los últimos ocho años se han hecho más acusaciones constitucionales que lo que teníamos en los años anteriores, desde el 90 a esa fecha. O sea, desde el 90 al 2018. Y en eso, por supuesto, hubo responsabilidades de todos lados".

Finalmente, el exjefe de la billetera fiscal sostuvo que la mejor manera de enfrentar ese escenario es mediante cambios institucionales.

El exjefe de la billetera fiscal aseguró para concluir que “la forma, en política, la mejor forma de tener autocrítica es hacer cambios institucionales y hacer mejoras para adelante que permitan revertir esas dinámicas", afirmó, agregando que "nuestro sector había hecho un switch importante hace tiempo".

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