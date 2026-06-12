Exministro Figueroa por deudas del CAE plantea que Tesorería "debiese ser insistente en el cobro", pero "muy flexible en la manera de recaudar"

El exministro de Educación Raúl Figueroa, se refirió a los cobros a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que ha estado haciendo la Tesorería General de la República, TGR.

En entrevista con T13 Radio, la exautoridad dijo que "la Tesorería debiese ser insistente en el cobro, pero muy flexible en la manera de recaudar".

Al respecto, el actual director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello indicó que "probablemente, el CAE es de los créditos más blandos a los que una persona puede acceder".

Para quien dirigió el Mineduc durante el segundo mandato del fallecido expresidente Sebastián Piñera, "es interesante que el 75% de los deudores pagan menos de dos UF al mes (casi 82 mil pesos)".

Y reseñó que "la tasa de interés es del 2% anual y la cuota promedio del es del orden de sesenta mil pesos… Tiene un interés que se indexa al capital que te prestan, como cualquier crédito… Lo que pasa es que es no hay ningún otro crédito en Chile que compita en condiciones favorables que el CAE. Ni siquiera un crédito hipotecario a treinta años tiene una tasa tan favorable como la del CAE".

Según Raúl Figueroa, "hay que convocar a los que están con deuda y, junto con eso, simplemente repactar las cuotas y que vuelvan al sistema… Eso permite mostrar que la morosidad baja con rapidez, que las cuotas pueden pactarse dentro de lo razonable".

De acuerdo al abogado, "antes de la campaña en la que el expresidente Gabriel Boric fue muy enfático en que las deudas universitarias iban a ser condonadas, la morosidad ya era alta, del orden de un 40%. Eso obedece a problemas financieros de los deudores".

"Pero cuando se hace esa promesa, luego el Presidente Boric asume el poder y en la primera Cuenta Pública reitera esa promesa, inevitablemente los deudores del CAE incorporan dentro de su patrimonio esa expectativa y pasamos del 40% a un 71% de morosidad. Es imposible desconectar la promesa que hizo el candidato Boric y que reiteró el Presidente Boric", puntualizó Raúl Figueroa.

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