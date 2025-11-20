Exministro Diego Pardow: "Este país fue capaz de poner sus cuentas al día con errores míos"

El exministro de Energía, Diego Pardow, se refirió a la acusación constitucional que fue aprobada en su contra tras el error de cálculo que llevó a un cobro excesivo en las cuentas de la luz.

En conversación con Duna, Pardow afirmó que varias de las acusaciones de las que se le imputan son falsas y manifestó que es "muy frustrante" tener que defenderse cuando las preguntas van cambiando de forma permanente.

“Los diputados y diputadas tienen la legitimidad democrática de ejercer el voto como estimen que es oportuno, pero eso no significa que tengan razón”, añadió.

En esta línea, el exsecretario de Estado mencionó que parlamentarios de la oposición “después de hacer sus alocuciones, se acercaban y me decían que sabían que era injusto, pero que era así. Incluso uno me dijo que esto no era personal”.

Por otro lado, Pardow planteó que “el camino para evitar que algo como esto vuelva a suceder es reforzando la independencia del regulador independiente y permitiendo que haya chequeos dentro de la propia institución”.

Respecto a las acusaciones por una supuesta omisión de información relacionada con la empresa Transelec, el extitular de Energía recalcó que “eso es falso” y detalló que “se hicieron tres procedimientos administrativos que son públicos, son correspondencia entre la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional".

En cuanto a su declaración de intereses y patrimonio, Pardow descartó algún tipo de irregularidad. “Está y muestra mi relación con mi pareja y donde la profesión de ella fue informada”, señaló, añadiendo que su pareja “nunca ha trabajado para la empresa Transelec ni antes de que yo fuera ministro ni después”.

El exministro también reveló cuándo informó al Presidente Gabriel Boric sobre la situación del doble IPC. “Mi primera conversación con el Presidente sobre el doble IPC fue el día anterior de mi renuncia”, comentó.

Finalmente, Pardow realizó un mea culpa sobre lo ocurrido. "Hay que valorar lo que hizo este país que fue capaz de poner sus cuentas al día, con errores por cierto al final, míos también, sin que aumentara la morosidad", aseguró.

