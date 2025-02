Exministro del Interior, Jorge Burgos, y eventual candidatura de Michelle Bachelet: “El silencio habla de algo”

El exministro del Interior, Jorge Burgos, analizó este lunes una probable nueva candidatura de Michelle Bachelet, considerada de acuerdo con los sondeos como considerada la carta más competitiva de la centroizquierda para enfrentar a Evelyn Matthei en las próximas elecciones presidenciales.

En entrevista con Radio Infinita, el también exparlamentario DC anticipó que “hay intérpretes muy allegados a la presidenta que han sostenido que han cambiado esas circunstancias, y que podría haber una novedad en marzo”.

“Me quedo con la declaración de que no va a ser candidata, pero debo reconocer que el silencio respecto de interpretaciones públicas habla de algo y legítimamente está re-analizando lo que parecía una decisión definitiva”, agregó Burgos.

Desde el punto de vista personal, el exministro aclaró que, ante una eventual nueva candidatura de Bachelet, por ahora reconoció “estar en otra”. Recordó que “tuve el honor de ser ministro de Estado, ella tuvo gentiliza de nombrarme, estuve en dos cargos del ministerio, pero todo el mundo sabe que yo me fui voluntariamente de ese gobierno (el segundo) y si ella es candidata, me puede pasar como lo hice en las elecciones de 2017 cuando voté y trabajé por Carolina Goic. De ahí para adelante o no he votado o he votado en blanco. Nunca más voté”.

“Hasta hace poco, la candidatura de la expresidenta Bachelet parecía una opción desgastada por sus propios dichos y ella fue bastante categórica al respecto y eso no fue hace bastante tiempo, fue hace un par de meses”, señaló.

“Pero hay un núcleo duro del gobierno de Boric que da cuenta que no encontraron un elemento de renovación en nombres, como podría haber sido el alcalde de Maipú, y se quedaron sin candidato y yo creo que hay sectores del Frente Amplio que le parece interesante la candidatura de Carolina Tohá”, analizó el exministro.

“Pero mientras esté en ese ministerio va a ser bien difícil que suba, se tendría que ir luego, pero para eso tienen que despejar la cancha a los suyos. Mientras la expresidenta Bachelet no defina su futuro, las posibilidades de Tohá son bien escasas”, planteó.

Por último, respecto a la información publicada por El Mostrador, sobre la denominada “operación hijo pródigo”, que implica el regreso de antiguos exmilitantes que renunciaron a la DC en su momento, Burgos sostuvo que “no he tenido contacto, ni he participado en reuniones, esa información es absolutamente falsa”.

