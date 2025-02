Exministro de Energía tras masivo corte de luz: "En estos casos la responsabilidad es siempre del Estado"

Claudio Huepe, exministro de Energía y actual director del Observatorio de Transición Energética, calificó como “grave” el masivo apagón que sufrió el sistema eléctrico del país y aseguró que en estas emergencias “el responsable último es el Estado”.

“El Estado concesiona, entrega ciertas responsabilidades a las empresas, pero al final de cuentas siempre es el responsable final. Que esto nos pueda ocurrir nos muestra un nivel de vulnerabilidad altísimo”, aseguro Huepe en entrevista con Radio Pauta.

“El objetivo es que esto no nos vuelva a ocurrir, nunca. Si hay responsabilidades legales habrá que ejercerlas, lógico. Pero lo importante es analizar qué hacemos para que esto no ocurra”, agregó el ex ministro de Energía.

Claudio Huepe enfatizó que “estamos en un proceso de transición energética. Nosotros hoy día en Chile el 22% de toda la energía es electricidad, en 30 años cerca del 60% va a ser electricidad, entonces… ¿Qué nos pasaría si esto vuelve a ocurrir en una situación como esa?”.

“El objetivo no es pasar multas, el objetivo es que esto no ocurra. El Estado debería armar una comisión investigadora de alto nivel para ver qué es lo que hay que cambiar en la regulación o en la fiscalización”, subrayó Huepe.

El exsecretario de Estado enfatizó en que hay que preocuparse más “respecto de la seguridad del sistema. Eso siempre ha estado presente, pero tal vez tendríamos que poner más foco en eso”.

“La pregunta que hay que hacerse es si con todo lo que tenemos, ¿Es suficiente para evitar que esto vuelve a ocurrir?”, planteó el exministro y agregó que “esto es todavía más importante, por lo que dijimos que en 30 años más nos vamos a electrificar bastante”, finalizó.

