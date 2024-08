Exministro Burgos cuestionó prisión preventiva de Jadue: "Bastaba con una medida domiciliaria"

El exministro del Interior, Jorge Burgos, se refirió a la situación judicial de Daniel Jadue y al «Caso Audio», en donde Andrés Chadwick, quien es su amigo, es apuntado en una de las aristas de la investigación.

En entrevista con CNN Chile Radio, la exautoridad se refirió a la situación judicial del exalcalde. “No me gustaría dar sentencias definitivas respecto de las persistencias o no persistencias de un hecho que pueda terminar siendo de carácter delictual”.

“Por ejemplo, tengo serias dudas de la prisión preventiva de Jadue. Yo creo que bastaba con una medida domiciliaria. Yo si fuera juez en general sería un juez de Garantía que, en materia de tipos de delito de esta naturaleza que no son brutales de sangre, sería más cuidadoso”, afirmó.

“Lo que se está discutiendo hoy día es la pertinencia de las medidas cautelares. Es decir, si a juicio del tribunal de Garantía corresponde la cautelar más gravosa -la prisión preventiva- o la más liviana -el arraigo nacional-. No se está discutiendo el fondo”, dijo.

Respecto al «Caso Audio», el exsecretario de Estado sostuvo que “a veces pareciera, cuando uno escucha, yo no lo he escuchado todo, pero he escuchado a algunos alegatos muy buenos, particularmente del abogado (Daniel) Martorell (del Consejo de Defensa del Estado); escucha alegatos que a veces uno podría decir ‘aquí se está discutiendo la pena’. (Pero para) eso falta mucho, y el tema de fondo de la comisión o no comisión de delito también falta mucho”.

“Lo que hoy día está diciendo el persecutor es ‘estos tres tienen que estar en prisión preventiva, porque son un peligro para la sociedad, hay riesgo de fuga, etcétera’. Eso está por verse, lo determinará el tribunal en un par de días más”, finalizó el exministro.

