Exministra Pérez asegura que Mara Sedini tiene "todas las condiciones para comunicar bien", pero se han "cebado con ella"

Una férrea defensa a la gestión de la actual ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, realizó la exministra Cecilia Pérez. Quien fuera titular de la misma cartera sostuvo que la autoridad "ha hecho muy bien" sus labores, aunque advirtió que diversos sectores se han "cebado" con su figura.

En conversación con radio Infinita, la exautoridad destacó las aptitudes de Sedini, afirmando que “tiene todas las condiciones, no solamente verbales, sino que corporales, para poder comunicar bien, de buena forma, como lo ha hecho en muchas vocerías, más allá que siempre se releva el error, que todos cometimos".

Para la exsecretaria de Estado, la complejidad de la labor comunicacional es un factor clave, indicando que "uno de los cargos más difíciles dentro del Ejecutivo es el de vocera o vocero de Gobierno". En ese sentido, reconoció que si bien han existido "errores", considera que se han "cebado bastante con ella".

Siguiendo con su análisis, planteó que Sedini "ha hecho muy buenas vocerías, se da a conocer más bien el error, la palabra, cuando no solamente los ministros voceros, los políticos en general, cometen errores todos los días".

Respecto a los traspiés iniciales, la exministra los calificó como "parte del ajuste de estas primeras semanas, que no es fácil adaptarse cuando tú no conoces ese mundo, que le pasa a la mayoría de los ministros y subsecretarios de este gabinete".

Finalmente, la otrora jefa de la Segegob durante la segunda administración de Sebastián Piñera vaticinó que "en poco tiempo ella va a estar adaptada al ambiente, que es lo que es La Moneda, que no es fácil, y va a poder jugar de memoria. Pero lo clave es el contacto directo con el Presidente o Presidenta de la República".

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