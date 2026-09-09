Exministra Lobos cuestiona trámite de la megarreforma y afirma que al Gobierno "le hace falta tener una actitud mucho más dialogante"

La exministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, abordó el trabajo de la comisión de expertos convocada para reformular el empleo público -de la que forma parte- y planteó la necesidad de que sus propuestas sean fruto de consensos y trasciendan al Gobierno de turno.

“Creo que es importante en temas de política pública que trascienden al Gobierno de turno, que efectivamente uno pueda aportar desde una mirada distinta, tratar de hacer la mejor síntesis, ¿no es cierto?, en los temas que a mí me importan. Desde luego yo voy a hacer valer mis puntos de vista desde la perspectiva y la tradición y lo que yo pienso desde el día uno”, aseguró en entrevista con La Tercera.

Aseguró que espera que si el Ejecutivo “ha convocado una comisión de esta naturaleza, luego tome aquellas propuestas que efectivamente logran un consenso dentro de la comisión”.

Al abordar la agenda legislativa impulsada por la actual administración, Lobos se mostró especialmente crítica con el plan de Reconstrucción.

“Yo habría esperado, y más allá de que uno tenga mayoría en el Congreso, y esto no es algo que piense ahora, sino de siempre, que uno, cuando hace reformas importantes, tienen que ser para que den certeza y tengan perdurabilidad”, añadió.

También dijo que “desde ese punto de vista, yo soy crítica, más allá de que hayan logrado concretar su reforma, que no haya habido espacios de diálogo real que hayan permitido, digamos que esto no se ganara por un voto. Y yo espero que en el caso del empleo público ocurra una cosa distinta”.

En ese sentido, afirmó que “al Gobierno le hace falta tener una actitud mucho más dialogante, sobre todo en el Parlamento”.

Además, expresó que “yo creo que es muy relevante construir consensos amplios para abordar distintas materias. Creo que uno debiera avanzar, por ejemplo, haciéndolo en particular, por ejemplo, en el caso Sala Cuna. Nosotros teníamos ciertos acuerdos básicos y yo siento que se está retrocediendo respecto a la propuesta”.

Finalmente, manifestó que “el Gobierno, si quiere avanzar en políticas públicas, tiene que hacerlo escuchando a todos los actores y tratando de construir consensos amplios que le permitan dar viabilidad a las reformas y también perdurabilidad a las mismas”, cerró.

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