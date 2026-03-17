Exministra Ángela Vivanco es reformalizada por nuevos delitos en la "trama bielorrusa"

A las 9:00 horas de este martes, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se realizará la audiencia de reformalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco de la investigación conocida como “trama bielorrusa”.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, busca incorporar nuevos hechos a la investigación y ampliar la gravedad de las imputaciones.

En la audiencia, además, Víctor Migueles -pareja de Vivanco- será formalizado por cohecho reiterado, mientras que los abogados Mario Vargas y Carlos Lagos, supuestos pagadores de coimas, enfrentarán cargos por soborno reiterado, igualmente en calidad de autores y en grado consumado.

En el caso de Vivanco, el Ministerio Público pretende reformalizarla por cohecho reiterado en calidad de autora y en grado consumado, hechos que habrían ocurrido en Santiago entre el 8 y 9, y 27 y 28 de febrero de 2024.

A esto se suma una nueva acusación por lavado de activos, también en grado consumado, delito que habría sido cometido el 12 de febrero de 2024.

Vivanco está en prisión preventiva desde el 30 enero pasado, tras ser formalizada en el mismo tribunal por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco del conflicto entre Codelco y y el consorcio bielorruso Belaz Movitec. Se trata de la primera vez que un ex integrante del máximo tribunal de Chile recibe esa medida cautelar.

Según la fiscalía, Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, recibieron al menos $90 millones mientras se tramitaban las causas en la sala de la exministra por la disputa con Codelco del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, que era representado por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

De acuerdo a la imputación, los cuatro se concertaron para favorecer al consorcio al que la estatal debió pagar cerca de $12 mil millones. Migueles y ambos abogados están en prisión preventiva desde el 15 de noviembre, por este supuesto pacto.

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