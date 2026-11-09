Exigen al CDE transparentar acciones judiciales por irregularidades en Codelco, caso Fundaciones y empresas públicas

Diputados de Renovación Nacional, Evópoli e Independientes se reunieron con la presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Ana María Hübner, para conocer qué acciones concretas está desarrollando el organismo frente a las denuncias de irregularidades en Codelco, el caso Fundaciones y otras empresas públicas.

Al término del encuentro, el jefe de bancada RN, diputado Diego Schalper, enfatizó que la labor fiscalizadora debe traducirse en resultados concretos. “Nosotros desde Renovación Nacional siempre hemos tenido, junto a nuestro Comité de Renovación Nacional, Evópoli e Independiente, una vocación fiscalizadora genuina y seria. Y eso significa que no nos quedamos solamente en cuñas de prensa o en tweets, sino que venimos a los organismos del Estado y les pedimos cuenta”, precisó.

En esa línea, anunció que exigirán estadísticas sobre las acciones judiciales presentadas, sus resultados y los recursos recuperados para el Fisco. “Todos los organismos del Estado, incluyendo el Consejo de Defensa del Estado, tenemos que someternos a los estándares de una evaluación de gestión”, afirmó.

Uno de los principales focos de la reunión fue la situación de Codelco y las denuncias por alteración artificial de las cifras de producción de 2024 y 2025. El diputado Daniel Valenzuela, integrante de la Comisión de Minería y Energía, cuestionó el deterioro de los resultados de la estatal y exigió que se persiga a quienes resulten responsables.

“Codelco, que era una empresa de todos los chilenos, lamentablemente hoy día es de unos pocos. (...) Esto es una vergüenza. Alguien se está llevando esta empresa para la casa”, señaló.

El parlamentario también apuntó a las responsabilidades de la administración anterior: “El directorio que estaba administrando la empresa el año anterior tiene que dar un paso al costado completo. Asimismo como el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco (CACE), y también la gente que está en contraloría de auditoría interna, porque si no, es reírse de los chilenos”.

Valenzuela advirtió, además, que las responsabilidades no pueden terminar exclusivamente en trabajadores de menor rango: “Lo malo de Codelco es que últimamente siempre paga casi al portero y no pagan los que realmente administran la empresa”.

Junto con destacar la comisión investigadora respaldada con 62 firmas parlamentarias, adelantó que esta también abordará los préstamos a sindicatos, los proyectos estructurales y los mecanismos de control de la compañía. “Lo que busca esta comisión investigadora es poner orden en Chile, que es lo que estamos buscando hace rato”, sostuvo.

CASO FUNDACIONES

El diputado RN por La Araucanía, Juan Carlos Beltrán, pidió transparentar cuánto dinero ha logrado recuperar el Estado y cuántas acciones judiciales ha presentado el CDE por el caso Fundaciones.

“Cada vez que recorro la región de La Araucanía que represento, la gente me pregunta: ¿Qué pasó con las fundaciones? ¿Qué pasó con los fondos de las fundaciones que nunca han entregado un informe?”, manifestó.

El parlamentario recalcó que la ciudadanía necesita respuestas: “La gente le dice: oiga diputado, ¿y devolvieron la plata en fundaciones?, ¿están en las arcas de nuestro país? Eso es lo que nosotros necesitamos saber para entregar la información a nuestra gente”.

EMPRESAS PÚBLICAS

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, diputada Joanna Pérez, planteó que la fiscalización debe extenderse a todas las empresas públicas, incluyendo ENAP, y no concentrarse exclusivamente en Codelco.

“Hoy día la gente no está teniendo confianza en estas empresas hace rato, y creo que el Consejo tiene que dar respuesta sobre eso oportunamente. No da lo mismo ingresar un año después o estar ya desde que se vislumbra desde una auditoría, por ejemplo, alguna irregularidad”, advirtió.

La parlamentaria agregó que “lo que necesitamos es que el Estado funcione, que se cuiden los recursos públicos y que la persona que hoy día aporta el erario fiscal como un contribuyente formalizado también sepa que sus recursos van a estar bien cuidados”.

EXIGEN RESPUESTAS Y ANUNCIAN SEGUIMIENTO

Finalmente, Schalper confirmó que despachará un oficio para exigir información detallada sobre las actuaciones del CDE, incluyendo Codelco, el caso Fundaciones y las pensiones de gracia del gobierno anterior.

El parlamentario precisó que el organismo dispone de 15 días, prorrogables por otros 15, para responder, y advirtió que, de no recibir los antecedentes, recurrirán a la Contraloría. “Si eso no sucede, créame, ahí ya vamos a generar un espacio, probablemente la Comisión de Hacienda”, indicó.

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