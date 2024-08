Exfiscal Carlos Gajardo y caso Audio: “Los tres son delitos de cuello y corbata”

El exfiscal Jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, comentó las medidas cautelares contra Luis Hermosilla, tras su formalización por el Caso Audios, donde se le imputan los delitos soborno, lavado de activos y delitos tributarios.

En entrevista con Radio ADN, el expersecutor sostuvo que “a mi juicio, la prisión preventiva era indispensable para asegurar los fines del procedimiento, pero usted sabe que en estas causas uno ha visto cerdos volando, entonces siempre es una buena noticia que se cumpla lo que la ley predispone”.

Gajardo se refirió a los delitos que se le imputan a Hermosilla, y comentó también los pasos a seguir de la investigación en este caso. “Yo diría que los tres son delitos complejos, ¿no? Los tres son delitos de cuello y corbata”.

“En el caso del delito de soborno, la Fiscalía creo que tiene mucho trabajo avanzado porque tiene los depósitos en las cuentas corrientes de los funcionarios públicos”, explicó.

“No son montos muy altos, es cierto, pero me parece que la conducta la tiene bastante acreditada, y ahí la gran defensa de Luis Hermosilla ha sido decir ‘yo no participo de esto. La que comete este delito es Leonarda Villalobos’”, añadió.

“El gran problema que tiene Luis Hermosilla es el famoso audio, porque en ese archivo él está diciendo que hay que hacer una caja para pagar a los funcionarios públicos, lo de las ucranianas, la polaca, la argentina, el yate, esto se paga en negro, hay que quemar una oficina”, dijo.

“Entonces, con ese audio, ¿cómo después puede venir a decir que no tenía idea de lo que se estaba hablando? Es un audio demasiado revelador. Pero le agrego algo más: la fiscalía, en un antecedente medio farandulesco, vinculó que parte de las consultas que se hacían al funcionario del Servicio de Impuestos Internos eran del abogado de Luis Hermosilla, porque las hacía Leonarda ha pedido de Hermosilla, entre ellas la de Tonka Tomicic”, complementó.

“Los otros dos delitos son delitos bastante financieros, económicos, la defensa ha dicho que podrá probar, si es que tiene antecedentes para aquello, que estos dineros eran préstamos y, por lo tanto, si consigue probar que no eran renta, puede debilitar la acusación del delito tributario”, explicó.

“Si se consigue acreditar que, como dijo su hermano Juan Pablo Hermosilla, Luis no se enriqueció, sino que se empobreció, le puede hacer un daño importante al delito tributario”, sostuvo Gajardo.

“El delito tributario exige que usted tenga una renta no declarada. En cambio, me parece que la figura de lavado de activos es indiferente la ganancia que pudo haber tenido Hermosilla, porque ahí la conducta que se sanciona es que ayude a limpiar el ilícito, y eso me parece que, con la conducta y la manera en que se ha descrito, está bastante acreditado”, aseguró.

“El desafío de la Fiscalía, más que profundizar en esto, es que tiene que avanzar en la investigación, establecer qué otras personas están involucradas en esto, y ahí tiene mucha importancia estos WhatsApp con Manuel Guerra y todos aquellos que no conocemos. Porque esto lo estamos sabiendo a cuenta gota, por filtraciones”, indicó el exfiscal.

“Entonces, lo que aquí necesitamos es el famoso caiga quien caiga. O sea, las personas que estén involucradas en lo hecho, sean fiscales, ministros, políticos, jueces, personas de la calle, tienen que ser investigadas con el mismo rigor”, finalizó Gajardo.

