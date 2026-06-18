Exdirector de Migraciones Luis Thayer por caso de niños haitianos: "Falta decencia en el debate público"

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, se refirió a la investigación por los vuelos chárter con menores de edad haitianos que llegaron a Chile entre enero y octubre de 2025, haciendo un llamado a abordar el tema con mayor mesura y a esperar los resultados de las investigaciones en curso.

En conversación con Tele13 Radio, Thayer señaló que "es un debate que a ratos raya en la exageración, y se distorsionan los elementos centrales que tiene que tener esta situación, que puede implicar o puede haber cuestiones de suma gravedad, como delitos de trata y tráfico, y otras situaciones que no necesariamente pueden estar ahí".

Asimismo, agregó que "me parece que es importante poder ordenar un poco la discusión, focalizarnos en lo relevante, esperar que las investigaciones den su resultado final, pero siento que el debate está no solo desordenado, sino que está un poco con falta de templanza y con falta de racionalidad".

CRÍTICAS AL DEBATE PÚBLICO

El exdirector de Migraciones afirmó que “está bien que se quiera, desde algún punto de vista, buscar responsables, y está bien que yo, como exdirector del Servicio de Migraciones, tenga que dar explicaciones respecto de lo que en las competencias del servicio corresponde dar. Pero pasar de ahí a, de alguna manera, buscar una suerte de chivo expiatorio, me parece que es problemático".

En esa línea, cuestionó las acusaciones en su contra y sostuvo que "hay diputadas también que han sugerido que se me investigue como sujeto de interés. Vale decir, falta no solo templanza, falta racionalidad, y le voy a decir otra cosa más, falta decencia en el debate público".

DENUNCIAS E INVESTIGACIONES

Thayer recalcó la gravedad de los hechos que están siendo investigados y recordó las denuncias presentadas por el organismo durante su gestión.

"Aquí pueden haber situaciones gravísimas. La denuncia que hicimos nosotros en 2023 y 2025, y la que hemos hecho también. La última denuncia que hicimos, a propósito de documentos fraudulentos, la hicimos en enero de 2026".

Además, agregó que "la denuncia que puso el director Sauerbaum respecto de personas que podrían eventualmente estar trayendo y traficando niños o tratando niños desde Haití hacia Chile son situaciones gravísimas", por lo que insistió en que estos antecedentes deben investigarse a fondo y abordarse con seriedad en el debate público.

DIFERENCIA ENTRE DOCUMENTOS Y TRASLADOS

El exdirector también explicó que existen dos ámbitos distintos dentro de la investigación: la documentación migratoria y las condiciones en que se realizaron los viajes.

"Una cuestión son los documentos que recibe el Servicio Nacional de Migraciones, que tiene la capacidad y cumple la función de chequear esos documentos, de verificarlos y, en el caso de que sean fraudulentos, denunciarlos. Esa situación, el año 2024, no era patente".

Añadió que "distinta es la situación de los vuelos y el incumplimiento de las normativas de embarque de las personas, y los niños que venían a cargo de pocos adultos, sin los chequeos correspondientes en el lugar de origen", situaciones que, a su juicio, podrían constituir vulneraciones a los derechos fundamentales de los menores e incluso eventuales delitos.

DEFENSA DE SU GESTIÓN

Thayer también abordó el memorándum emitido durante su gestión, del cual aseguró asumir completamente la responsabilidad.

"Es una cosa es el viaje, el traslado de los niños y otra cosa son los documentos. El memo que yo emito, del que me hago totalmente responsable, y que, insisto, también lo hemos emitido respecto de otros consulados, como a partir del cierre del consulado venezolano en Chile. Tiene que ver con la seguridad que tengo, y que tuve como director, respecto de la capacidad de análisis y de detección de eventuales fraudes en la documentación que se presentó en el Servicio Nacional de Migraciones en las solicitudes de las residencias".

Pese a ello, Thayer aseguró que la mayor parte de la gente que solicita una visa presenta documentos verídicos, aunque reconoció que existen intentos de fraude.

“la mayor parte de la gente que solicita una visa presenta documentos verídicos, pero hay intención de fraude. Es un servicio, en ese sentido, expuesto. Y por supuesto que el personal de ese servicio está entrenado y capacitado para hacer eso, para verificar la validez de los documentos".

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