Dos carabineros de Tiltil fueron detenidos y desvinculados tras ser acusados de quedarse con dinero durante fiscalización

Dos Carabineros del retén Huertos Familiares de la comuna de Tiltil, en la región Metropolitana, fueron detenidos y posteriormente desvinculados de la institución, tras una denuncia presentada por un hombre que había sido fiscalizado y aprehendido.

Esto dio inicio a una investigación de la Fiscalía Centro Norte, cuyas diligencias estuvieron a cargo del Departamento de Asuntos Internos (DAICAR) y del Departamento OS9 de Carabineros.

Según consigna radio ADN, antecedentes preliminares indican que el denunciante sostiene que los ahora expolicías se habrían quedado con dinero que mantenía en su poder durante el procedimiento.

Cabe señalar que a ambos exuniformados se les imputan los delitos de falsificación de instrumento público cometido por funcionario público, obstrucción a la investigación y malversación de caudales públicos.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA