Exconvencional Rodrigo Rojas Vade sigue grave pero estable internado en la UCI

El Hospital San Juan de Dios entregó este domingo una nueva actualización sobre el estado de salud de Rodrigo Rojas Vade, quien permanece hospitalizado tras ser encontrado con lesiones de gravedad en la Región Metropolitana.

A través de un comunicado, el centro asistencial informó que el exconvencional continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según detallaron desde el recinto médico, el paciente se mantiene en condición grave, aunque dentro de un cuadro clínico estable.

En el informe se indicó que “continúa en estado grave, aunque estable dentro de su condición clínica”, y que permanece bajo supervisión especializada.

Asimismo, el hospital señaló que el equipo médico realiza un monitoreo permanente de su evolución para ajustar los tratamientos necesarios.

El hallazgo de Rojas Vade se produjo cerca de la medianoche del jueves, en el kilómetro 59 de la Ruta 78, específicamente en una caletera ubicada a un costado de su vehículo.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la fiscal Patricia Suazo, el exconvencional presentaba lesiones graves en la cabeza, además de haber sido encontrado atado de manos y con signos de haber sido golpeado.

Las circunstancias del hecho aún están siendo investigadas por las autoridades.

Según información entregada por su familia, Rojas Vade había salido previamente a realizar una compra en un negocio cercano.

En esa línea, el subprefecto Hassel Barrientos explicó que, de acuerdo con el relato de sus cercanos, el exconvencional salió alrededor de las 22:00 horas en su vehículo desde Pomaire con la intención de comprar cigarrillos.

Desde ese momento se perdió contacto con él, situación que generó preocupación entre sus familiares.

Posteriormente, fueron informados por Carabineros del hallazgo del vehículo y del estado en que se encontraba el exconstituyente en la mencionada ruta.

Mientras continúa hospitalizado, las diligencias policiales buscan esclarecer las circunstancias en que se produjeron las lesiones y determinar eventuales responsabilidades en el hecho.

PURANOTICIA