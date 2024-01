Ex Presidente Sebastián Piñera: “No haber logrado un acuerdo constitucional debilitó a la derecha”

El expresidente Sebastián Píñera, realizó un profundo análisis de lo que fue el proceso constitucional que comenzó bajo su Gobierno y aseguró que tras no lograr una nueva Constitución la derecha, se debilitó.

“No haber logrado aprovechar con sabiduría, con prudencia y con inteligencia la tremenda oportunidad de haber logrado un buen acuerdo constitucional, pero al mismo tiempo que fuera aprobable por la opinión pública, debilitó a la derecha”, dijo Piñera en entrevista con el diario La Tercera.

El exmandatario recordó como fue llegar a dicho acuerdo hace cuatro años atrás. “Efectivamente nosotros el 12 de noviembre de 2019, después del estallido brutal de violencia, sin límites, sin piedad, que no respetaba nada y nadie, propusimos al país ese triple acuerdo que era por la paz, una mayor justicia social y por una nueva Constitución", dijo.

"Quiero recordar que el día que hicimos la propuesta, toda la oposición, desde la DC al PC, publicó una carta esa mañana del 12 de noviembre, en que decía que el proceso constitucional estaba lanzado, que lo había resuelto la calle, y por tanto que era un hecho consumado”, añadió.

Después de dicha firma, se llevaron a cabo dos procesos constitucionales en el país, siendo el último el del 17 de diciembre donde se mantuvo la actual Carta Magna, algo que no sorprendió a Piñera.

“Todas las encuestas públicas conocidas marcaban con mucha claridad una ventaja del 'En contra' por sobre el “A favor”. Pero además era lo que uno intuía. Y creo que nos perdimos una gran oportunidad. Tuvimos una segunda oportunidad y la perdimos”, indicó.

Al realizar un análisis del por qué se rechazó la última propuesta Constitucional que contó con la redacción de expertos, Piñera fue claro en indicar que “los dos principales errores de nuestro sector fueron, en primer lugar, poner en duda la Ley de Aborto en tres causales, porque eso alienó a las mujeres. Si usted ve los resultados, la gran derrota se produjo entre las mujeres y entre los jóvenes”.



“Y, en segundo lugar, hubo cosas absurdas como, por ejemplo, el tema de las contribuciones, que no es un tema constitucional. Es un tema de política pública. Hubo dos errores, entre otros, que nos hicieron perder una gran oportunidad y volvimos, después de cuatro años, a fojas cero”, complementó.

Sin embargo, para Piñera “la principal responsabilidad la tiene quien era mayoría en el Consejo Constitucional, que era el Partido Republicano. Pero también es cierto que Chile Vamos tenía los votos suficientes para haber podido lograr un acuerdo para una Constitución que fuera aprobable por la opinión pública y que eliminara estos gustitos, errores y excesos”.

“No bastaba un acuerdo de Chile Vamos con la izquierda porque se requerían tres quintos de los votos. Era fundamental que concurriera el Partido Republicano. Era lograr un buen acuerdo con Republicanos y no permitir excesos, errores o gustitos que finalmente terminaron significando la derrota”, añadió.

“El oficialismo desde el primer día acordó rechazarlo todo, no era ese el camino, se intentó, pero no se logró. El camino era habernos puesto de acuerdo entre nosotros, de presentarle al país una buena Constitución que pudiera ser aprobada por la opinión pública. Y eso no lo logramos”, complementó.

Piñera visualiza el futuro del país y de su coalición y fue claro en manifestar que “la gran misión de la oposición es sacar a Chile de este pantano. Ponerlo en marcha. Hacer que Chile recupere el rumbo, el ritmo y se ponga en marcha hacia lo que todos queremos. Un país más libre, más próspero, más justo. Para eso la propuesta que hago es muy simple”.

“Hoy día Chile vive un momento tan delicado, tan crítico, que exige y requiere conductas mucho más grandes que las que hoy día en cierta forma en Chile se ubican. Lo he dicho otras veces, sobran izquierdas y derechas, y lo que falta es más profundidad y más altura”, añadió.

Esto, debido a que “el actual gobierno no lo ha hecho bien. Hoy día tenemos un país, un país más dividido, más estancado, más empobrecido, más inseguro. Y eso no es lo que el país quiere y aspira y lo pide a gritos todos los días”.

Sobre los posibles candidatos de la oposición donde los nombres de José Antonio Kast y Evelyn Matthei ya están en la palestra, Piñera indicó que “creo que tienen las condiciones para ejercer ese liderazgo. Y creo que Chile Vamos, además, no debe actuar al ritmo o a la música que pone Republicanos. Debe actuar al ritmo y a la música de lo que demanda el país. Esta propuesta de una gran alianza para una gran misión es lo que Chile hoy día necesita”.

Finalmente, se refirió a la formalización que se realizará el 7 de mayo contra el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez y manifestó que “creo en la independencia y autonomía de las instituciones para cumplir su función. Y, por tanto, no pretendo interferir con eso, y dejar que las instituciones funcionen. Sin perjuicio, las instituciones tienen que funcionar en forma oportuna. Este es un caso que ya lleva más de cuatro años”.

PURANOTICIA