Ex PDI que renunció a Plan Nacional de Búsqueda cuestiona contrato con Unholster

El exdetective de la Policía de Investigaciones (PDI), Sandro Gaete, se refirió a su salida del equipo del Plan Nacional de Búsqueda (PNB) y cuestionó el contrato firmado con la empresa Unholster para que se realizara una plataforma de búsqueda de detenidos desaparecidos.

En conversación con La Tercera, Gaete señaló que presentó su renuncia a contar del primero de agosto y sostuvo que esta decisión “se relaciona en particular con el problema suscitado con la contratación de la empresa Unholster”.

En esta línea, relató que, a la llegada del ministro Luis Cordero, “y por razones que nadie ha podido explicar, a las semanas siguientes se realiza una reunión en el despacho del ministro de Justicia. Estaba presente él, la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, el coordinador del Plan Nacional de Búsqueda, Juan Mena, algunos analistas del PNB y Cristóbal Huneeus, que es uno de los dueños de la empresa Unholster”.

“Este tema no es menor porque esa entrevista no fue registrada en la plataforma de lobby, ni tampoco como audiencia. Si uno revisa la plataforma de lobby del ministro Cordero, en las entrevistas que él concede incluso aparecen en el año 2023 anotadas todas las que sostuvo con agrupaciones de familiares de víctimas, por ejemplo”, indicó.

El exPDI sostuvo que “según la definición que da la ley de lobby, Huneeus es un gestor de intereses privados. Y ese tipo de reuniones obligadamente se tienen que registrar. Más aún si después no damos cuenta de lo que pasó”.

“No está claro cómo llega Unholster, hay versiones encontradas; Zamorano dijo que era orden del ministro y el ministro dice que ellos -la empresa- le pidieron la reunión. ¿Por qué no se registra esa entrevista, esa audiencia? El ministro dice que no la registró en la plataforma de lobby porque ellos no eran vendedores de nada. La verdad es que no es así. En estricto rigor, la definición legal del trabajo que hace Huneeus es gestor de intereses privados”, precisó.

Además, comentó que tras esta reunión, “Unholster se gana una primera licitación para el diseño de una base de datos, siendo la oferta más cara, y después logra un trato directo para la implementación de lo que ellos mismos habían diseñado”.

“Eso es extrañísimo, porque el diseño e implementación de una base de datos no se hacen por separado. Porque además después, para justificar el trato directo, dicen que Unholster tenía experiencia en el diseño, ¡Pero lógico, si ellos lo diseñaron! y mienten al decir que no había ninguna otra empresa que pudiese brindar ese servicio. Y esa mentira se cae porque es el trabajo que está haciendo ahora el Instituto Milenio de Datos con el Museo de la Memoria y la Fundación de Archivos de la Vicaría”, manifestó.

Al ser consultado sobre si alertó de esta situación a sus jefaturas, el exdetective aseguró que “se lo dijimos en una reunión de nuestro equipo a Paulina Zamorano y, de hecho, creemos que el contrato se divide para evitar la toma de razón en Contraloría”.

Respecto a si esto determinó su salida, Gaete expresó que “no podía seguir ahí” y afirmó que “se están pagando más de $ 700 millones a una empresa por algo que se estaba haciendo gratis. Se le está ocultando información a los familiares, se está faltando a la verdad respecto a la capacidad técnica del Instituto Milenio, evitaron la toma de razón de la CGR y el trabajo de establecer las trayectorias ya está hecho y no lo elaboró Unholster”.

