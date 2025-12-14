Evelyn Matthei plantea a José Antonio Kast que ahora su desafío con los chilenos es "cumplir muchas metas ambiciosas para el país"

Tras confirmarse el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, la excandidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, reaccionó públicamente al resultado y se refirió a los desafíos que deberá enfrentar el nuevo mandatario durante su Gobierno.

A través de su cuenta en X, la exAlcaldesa de Providencia felicitó al Presidente electo y puso el acento en las expectativas que se abren tras el balotaje, en el que Kast superó a la candidata comunista Jeannette Jara con más del 58% de los votos.

“Felicito al futuro presidente Jose Antonio Kast y ahora el desafío, para con los chilenos, es cumplir muchas metas ambiciosas para el país”, escribió Matthei en la red social.

Las declaraciones se suman a los comentarios que la exministra había realizado previamente durante la jornada electoral, cuando acudió a votar y ya proyectaba un resultado favorable para el abanderado republicano. Allí señaló que “todo indica que va a ganar José Antonio Kast, por lo tanto vamos a ver qué es lo que sucede a partir de marzo".

En ese contexto, Matthei abordó algunas de las principales promesas de campaña del ahora Presidente electo, advirtiendo sobre los desafíos que implicará su implementación. “Hay mucha gente que está esperando que los adultos mayores no paguen contribuciones, estamos todos viendo cómo van a poder recortar los 6 mil millones en 18 meses, eso no va a ser fácil", afirmó.

Asimismo, se refirió a las propuestas en materia de seguridad y migración impulsadas por Kast. “Obviamente que estamos viendo cómo se van a llevar a cabo todos los planes que tenía, que espero le traigan mucha tranquilidad a Chile, que puedan efectivamente cerrar la frontera, que no entren mas inmigrantes ilegales. Así que va a ser un tiempo interesante”, concluyó.

PURANOTICIA