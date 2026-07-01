Estudio revela que solo dos de cada diez chilenos planean salir de vacaciones de invierno este año

Solo dos de cada diez chilenos planean salir de vacaciones de invierno este año, de acuerdo con el Estudio Vacaciones de Invierno 2026 elaborado por Activa Research, que revela una importante disminución en la cantidad de personas que viajarán durante este período.

Según el sondeo, el 20,1% de los chilenos tiene previsto tomar vacaciones de invierno, mientras que el 79,9% no lo hará.

La intención de viajar es mayor entre los jóvenes y los grupos de mayores ingresos, aunque a nivel nacional continúa siendo una decisión adoptada por una minoría.

El estudio, de carácter cuantitativo y realizado mediante panel CAWI, encuestó a 1.011 hombres y mujeres de entre 18 y 70 años, pertenecientes a los grupos socioeconómicos ABCD y de todas las zonas del país. La medición se efectuó entre el 24 y el 26 de junio de 2026 y presenta un margen de error de 3%.

Chile lidera las preferencias entre quienes sí viajarán. Del grupo que tomará vacaciones, el 47,4% recorrerá destinos dentro del país, mientras que el 36,8% optará por quedarse en casa.

En tanto, solo el 15,9% viajará al extranjero, alternativa que se concentra principalmente en el segmento socioeconómico C1, donde alcanza el 37,7%, más del doble del promedio nacional.

El estudio también muestra que quienes sí saldrán de vacaciones privilegian viajes de corta duración. En efecto, el 44,6% descansará cinco días o menos, con un promedio general de 8,2 días de vacaciones.

Los jóvenes entre 18 y 30 años y las personas pertenecientes a los segmentos de mayores ingresos son quienes, en promedio, se tomarán más días de descanso.

Respecto del presupuesto destinado a estas vacaciones, el informe indica que el gasto promedio asciende a $391.119, aunque existe una gran diferencia entre los distintos segmentos socioeconómicos.

De hecho, casi el 40% de quienes viajarán desembolsará menos de $100.000, mientras que, en el extremo opuesto, el segmento C1 gastará en promedio $1.207.074, cifra que representa casi tres veces el promedio general.

“Los resultados confirman que las vacaciones de invierno siguen siendo, ante todo, un receso para el descanso familiar y escolar, no un periodo masivo de viajes.

El bajo gasto promedio y la concentración de la intención de viajar en los grupos de mayores ingresos reflejan una brecha que condiciona cómo las familias chilenas usan este tiempo libre”, señalan desde Activa Research a propósito de los resultados del estudio.

PURANOTICIA