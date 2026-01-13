Estudio proyecta que eventuales huelgas podrían restar hasta 160 mil toneladas de cobre a la gran minería chilena este 2026

De acuerdo con un estudio de la consultora GEM Mining Consulting, alrededor de 160 mil toneladas de cobre, equivalente a la producción de toda una faena de mediano tamaño, es lo que podría dejar de obtenerse en la gran minería este año producto de las huelgas.

Según consignó El Mercurio, son 34 las negociaciones colectivas que ocurrirán este año, en un escenario en que los precios récord que ha registrado el cobre elevarán los ingresos de las empresas.

Al mismo tiempo, la estrechez en la oferta del metal implica que cualquier disrupción que vea el mercado podría significar un nuevo impulso al valor de la principal exportación de Chile.

"Este es un índice potencial. Más bien es lo peor que podría ocurrir si es que se va a huelga y los trabajadores detienen la mina". explica Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consulting.

La consultora cifró en 161.3 mil toneladas la producción que podría verse afectada, si las siete minas más importantes del país se paralizan durante toda la ventana de negociación entre sindicato y empresa.

Las negociaciones clave

Dentro de la producción de 2026 que se podría ver afectada por una eventual huelga, lo que más contribuye son las dos negociaciones colectivas que habrá este año en Escondida, la mina de cobre más grande del mundo y que es operada por la australiana BHP.

En esta faena son 109 mil toneladas las que están expuestas a este riesgo. "La experiencia de los últimos años es que en realidad las huelgas duran cercano al período total de huelga. pero el impacto en producción es menor al máximo potencial porque la mina sigue operando con capacidad parcial", indica Guzmán.

En términos de número de trabajadores, una de las más grandes negociaciones colectivas ocurrirá en la mina Los Bronces, perteneciente a Anglo American. Según información del Consejo Minero, en agosto vence el contrato colectivo del Sindicato N°2 de Los Bronces, que agrupa a más de 1.600 trabajadores. Se prevé que hasta 10 mil toneladas podrían dejar de producirse en caso de una huelga.

Por otro lado, la paralización de Mantoverd, faena perteneciente a la canadiense Capstone Copper, ha sentado el tono que podría esperarse para las negociaciones colectivas este año. El Sindicato N°2 de Trabajadores lleva más de una semana en huelga.

Ayer, los trabajadores comunicaron que las conversaciones con la empresa se mantienen congeladas "sin que se que visualice un pronto acuerdo. El sindicato decidió activar planes de contingencia financiera de apoyo económico de los socios, que permitirán sostener la huelga por al menos dos meses más".

Los riesgos de huelga y la disminución en producción que conllevan se dan en un escenario donde el precio del cobre se ha mostrado particularmente sensible a cualquier disrupción en la cadena de suministro.

"Sin duda que la estrechez de inventarios en bolsas fuera de Estados Unidos, a lo que se agrega los riesgos en el abastecimiento por restricciones de oferta debido a paralizaciones y problemas operativos en algunos yacimientos (...) han impulsado el precio del cobre a niveles históricamente altos", comentó Álvaro Merino Lacoste, director ejecutivo de Núcleo Minero.

Actualmente, los inventarios de cobre fuera de Estados Unidos alcanzan las 318 mil toneladas, con 137 mil toneladas en la Bolsa de Londres y 137 mil toneladas en Shanghái. En el Comex, en Nueva York, el cobre disponible llega a las 470 mil toneladas.

"Lo inusual es el alto nivel de inventarios en la Bolsa Comex de Nueva York, debido a la incertidumbre que genera la probable aplicación de aranceles al cobre refinado por parte de Estados Unidos (...) Esta situación, por cierto, incide en la percepción de escasez fuera de Estados Unidos", dijo Merino.

PURANOTICIA