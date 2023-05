Estudio confirma relación entre violencia doméstica y maltrato animal

Una investigación realizada por Rayén Vega, como parte de su memoria de título de la carrera de Medicina Veterinaria de Universidad Santo Tomás Viña del Mar, dio una luz de alerta sobre la conexión entre la violencia intrafamiliar y el maltrato hacia los animales.

“Mi investigación surgió de mi propia experiencia. Soy de Valparaíso y pude observar a algunos vecinos que tienen conductas de violencia intrafamiliar y que tenían a sus mascotas en pésimas condiciones. No se mostraban preocupados de recibir ayuda a pesar de que nosotros les ofrecimos servicios veterinarios o reubicarlos”, aseguró Rayén Vega, la autora de esta investigación.

En el estudio se confirmó la tendencia que personas que son maltratadoras de animales pueden escalar sus niveles de violencia contra familiares, hijos o parejas.

“Lo que dice la evidencia es que efectivamente existe una relación. Aunque no está del todo claro qué tan fuerte es esa relación o qué tan predictivo puede ser el hecho de que una persona maltrate animales de manera recurrente y que pudiese también redirigir esa agresividad hacia personas”, explica Gonzalo Chávez, docente de la carrera Medicina Veterinaria de UST y quien fue profesor guía de la investigación.

Esta violencia comenzaría desde temprana edad y, ya de adultos, la necesidad de hacer daño podría pasar desde los animales hacia las personas. Por ejemplo, la investigación menciona los hechos ocurridos en Placilla en octubre del 2022, cuando una mujer tuvo una discusión con sus hijos y, según lo que indicaron testigos, lanzó al perro de la familia desde el quinto piso. En aquella ocasión, se interpuso una denuncia contra la agresora.

“El maltrato animal también se da en entornos rurales, donde los niños y niñas tienen otra vinculación con ellos porque son animales de granja, entonces muchas veces imitan el comportamiento de los adultos y les pegaban o les tiraban patadas”, dice la egresada de Medicina Veterinaria.

Violencia de pareja

Otro hallazgo es lo que ocurre con la violencia de pareja. En su mayoría hombres, quienes comienzan a agredir físicamente a las mascotas de sus convivientes para manipularlas. Ya sea para que no los abandonen o para que no los denuncien, se registraron casos de hombres que ejercían violencia contra los animales, principalmente física.

“Ahí surge otro problema que es cuando esta persona necesita irse de la casa para proteger su integridad, tanto psicológica como física, y no lo puede hacer porque no tiene dónde irse con su mascota. Esto es algo que debemos visibilizar, porque muchas veces los hogares de acogida no reciben animales”, indica el académico.

Estar atentos a los cambios de comportamiento de nuestras mascotas es una acción preventiva que podemos tomar para evitar futuras agresiones. En caso de perros y gatos,estos podrían ser timidez, intolerancia al contacto, conductas compulsivas como morderse las patas, falta de apetito o exceso de apetito por estrés, menos ganas de jugar o explorar.

La ley 21.020, también llamada “Ley Cholito”, permite que cualquier persona pueda realizar una denuncia ante Fiscalía, Carabineros o PDI por maltrato físico, zoofilia, restringir la libertad del animal o por omisión (no dar albergue, alimento, o agua). Las denuncias se pueden realizar físicamente ante las autoridades policiales o a través de la Comisaría Virtual (https://comisariavirtual.cl/) donde se debe ingresar los datos de la agresión y evidencias fotográficas y de video.

PURANOTICIA