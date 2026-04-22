Estudiante declara ante la PDI que manifestación contra Lincolao se conversó en reunión del Frente Estudiantil del FA en marzo

Ante efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) compareció de manera voluntaria un alumno de la carrera de Derecho perteneciente a la Universidad San Sebastián de Valdivia. El objetivo de la diligencia fue entregar antecedentes sobre la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

Según consigna La Tercera, se trata de Mauro Villanueva, quien se identificó como militante del Frente Amplio (FA) y precisó que su labor consiste en organizar “actividades que van en beneficio de la comunidad, como por ejemplo preuniversitarios populares, bibliotecas populares, entre otros”.

Utilizando dicha base organizativa, el universitario detalló que “tenemos acceso a la información referente a las actividades estudiantiles de la comuna, como por el ejemplo los llamados a reunión de federaciones y actividades relacionadas a conmemoraciones de índole política”.

Descartando cualquier vínculo directo con los hechos de violencia, narró que la visita de la secretaria de Estado comenzó a comentarse a fines de marzo al interior de las agrupaciones estudiantiles de su tienda política. En esas instancias, diversos integrantes sugirieron que la ocasión era propicia para "manifestarse".

Frente a los detectives, el militante relató que "debo mencionar que en el mes de marzo de este año ingresé al ‘Frente Estudiantil’ y el 27 de marzo, tuvimos una reunión de partido y en ese momento se habló que la ministra de Ciencias vendría a Valdivia y que era el momento para manifestarse contra las políticas del gobierno actual".

Profundizando en los hechos, el futuro abogado especificó que “en el caso particular del día martes 7 de abril, recibí una invitación abierta mediante la aplicación WhatsApp de parte de la dirigencia del Frente Estudiantil, mediante el grupo ‘Frente Estudiantil Los Ríos’, mediante el cual nos invitaban a participar de la manifestación en rechazo de la ministra Lincolao, debido a los recortes del programa Becas Chile y gratuidad".

Respecto al tono de la convocatoria, Villanueva añadió: "La idea de era protestar de manera pacífica, pero la actitud de la ministra encendió los ánimos y hasta donde entiendo se descontroló todo. Esto lo sé por cuanto seguía por redes sociales todo lo que pasaba en tiempo real".

Aunque aseguró carecer de información para individualizar a los responsables de la agresión, fue enfático en señalar que los involucrados no formaban parte del Frente Estudiantil de su colectividad.

Sobre el origen de la movilización, apuntó: “Lo que yo sé, es que la carrera que citó a la manifestación corresponde a la de Antropología de la UACh, siendo el centro de alumnos de esta carrera los que organizaron la actividad”.

Para cerrar su intervención, el estudiante reiteró que "no fui yo quien organizó esta protesta, yo fui invitado y no acudí, sólo seguí todo el movimiento a través de redes sociales, particularmente en un grupo de WhatsApp, donde se escribía el minuto a minuto”.

OTROS TESTIMONIOS

Las diligencias de la Bipe también incluyeron la comparecencia voluntaria de Valentina Arriagada, concretada el 10 de abril. La joven cursa Odontología y ejerce como secretaria general de la Federación de Estudiantes de la UACh.

Según su testimonio, el 24 de marzo el rector Egon Montecinos les envió un correo electrónico para convocarlos a la actividad con la autoridad gubernamental, comunicación que dejaron sin respuesta. “En razón de lo anterior, conversamos en la mesa de la Federación no asistir. Por cuanto hay situaciones que nos afectan directamente como estudiantes, como por ejemplo decretos medioambientales, el tema de la gratuidad y de las becas, entre otros”, aseveró.

Pese a la decisión gremial, la dirigente confirmó su presencia en el recinto universitario durante esa jornada: “A eso de las 13:20 horas llegué a la universidad y estuve en el ingreso del Aula Magna y posteriormente hice ingreso. Dentro del espacio de tiempo en que llegué e hice ingreso al aula, debo haber visto unas setenta personas aproximadamente, quienes protestaban de manera pacifica, con elementos sonoros y consignas asociadas a las peticiones que ya mencioné”.

Sobre lo ocurrido al interior del recinto, complementó: “Luego de ingresar al auditorio, se acercó el rector de la universidad a los alumnos de la federación y nos indicó que la ministra estaba dispuesta a conversar con tres representantes de los alumnos, logrando efectuar esta acción la presidenta de la Feuah, Valentina Jara”.

Al ser interrogada sobre los organizadores de la protesta, la estudiante de Odontología fue categórica: “Ante su consulta, referente a si mantengo antecedentes sobre las personas que convocaron la protesta, debo indicar que como Federación no se hizo ningún llamado”.

Acompañada por su abogada, la presidenta de la instancia estudiantil, Valentina Jara, también entregó su versión. La alumna de Derecho confirmó la recepción del mismo correo del rector Montecinos, pero aclaró: “Por temas personales preferí no asistir, al igual que el resto del equipo de la Feuach”.

En su declaración, Jara reconstruyó sus movimientos de aquel día: “Me encontraba realizando mis labores de alumna en la UACh, momento en que a eso de las 13:00 horas, luego de finalizada mis clases, voy a las inmediaciones del aula magna de la universidad, solo para ir a ver cómo se estaba desarrollando la jornada, donde habían manifestaciones completamente pacíficas”.

La situación cambió drásticamente poco después, según relató: "A eso de 20 minutos después, llega una amiga diciéndome que había escuchado que a la salida de la ministra del Aula Magna, los estudiantes la habían mechoneado, golpeado y tirado Coca Cola, cosa que no le tomé mayor importancia, ya que creía que era una exageración, donde luego de un buen rato mientras conversaba con un amigo de otras cosas, empiezan a publicar en las redes sociales los videos de lo sucedido, logrando dimensionar en ese momento la gravedad de los ocurrido”.

Tras la viralización de los incidentes, la dirigenta denunció ante la PDI haber recibido "varios mensajes" en sus redes sociales advirtiéndole que la iban a funar. Ante este escenario, solicitó formalmente medidas de protección.

Por su parte, Saúl Parra, jefe de seguridad de la casa de estudios, expuso ante la policía el operativo desplegado: “Ese día el turno comenzó de manera normal a eso de las 7.30. La labor de seguridad del campus Isla Teja estuvo a cargo de nueve guardias, de los cuales uno estaba en la central de vigilancia, y yo más siete guardias quedamos a cargo del resguardo de la ceremonia de inauguración del año académico y visita de la ministra”.

Finalmente, el encargado de vigilancia precisó el contexto previo al ataque: “Estas ceremonias se llevaron a cabo sin altercados. No obstante, había una convocatoria para manifestarse de manera pacífica ante la ministra. Por lo que pude ver en los carteles eran reclamos en contra de la cancelación de las becas de posgrado en el extranjero y otras consignas. Quiero señalar que nosotros como Departamento de Seguridad, sabíamos de este llamado a manifestación, pero a través de comentarios, nada formal, por lo cual reforzamos la seguridad del sector de Aula Magna”.

PURANOTICIA