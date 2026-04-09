Estudiante de 12 años apuñaló a un compañero al interior de colegio en Lo Prado

Un nuevo episodio de violencia escolar se registro la mañana de este jueves en la Escuela Básica Jaime Gómez García de la comuna de Lo Prado, donde un estudiante de 12 años apuñaló a un compañero de 13 dentro del establecimiento.

Según los antecedentes proporcionados por Carabineros, el incidente se desencadenó alrededor de las 11:40 horas, en pleno desarrollo del segundo recreo. Fue en el sector del patio donde el atacante se acercó al afectado portando un cuchillo de cocina, elemento con el cual le causó dos lesiones cortopunzantes en la zona de la espalda.

Rápidamente, el adolescente lesionado tuvo que ser derivado de urgencia hasta las instalaciones del Hospital Félix Bulnes. En dicho centro asistencial, el paciente se mantiene en condición estable y sin riesgo vital.

Las indagatorias para esclarecer la dinámica de este suceso quedarán en manos de la Fiscalía. Asimismo, los antecedentes ya fueron puestos a disposición del Juzgado de Familia respectivo, entidad encargada de establecer las acciones y medidas pertinentes a seguir.

En tanto, el niño de 12 años fue llevado a la 44° Comisaría de Lo Prado, donde se encuentra acompañado por sus padres. En paralelo, se presentó una denuncia por amenazas simples contra la víctima, por hechos previos.

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